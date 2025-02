Des écouteurs sans fil pas chers et qui tiennent bien lors des séances de sport ? Voici les Soundcore Sport X20 avec 30 € de remise

Les amateurs de sport seront ravis de les enfiler ! Les Soundcore Sport X20 sont spécialement élaborés pour les sportifs avec une bonne résistance, un confort optimal et de la suppression de bruit active. Et aujourd’hui les crochets audio se retrouvent à 69 euros au lieu de 99 euros sur Amazon.

Le sport et la musique, c’est toujours ce cocktail qu’on est tous d’accord de boire, les deux vont indéniablement ensemble, que ce soit pour la motivation ou tout simplement pour s’isoler dans sa bulle. Les amateurs de salle de sport, ou les solitaires arpentant au galop les rues et même les sportifs du dimanche trouverons satisfaction avec les Soundcore Sport X20. D’autant qu’une belle réduction de 30 euros a lieu en ce moment sur Amazon.

Les Soundcore Sport X20 en quelques mots

Ajustement sécurisé et confortable avec des crochets auriculaires

Technologie SweatGuard pour une protection à la transpiration

Autonomie jusqu’à 12h

Réduction de bruit

Au lieu de 99 euros, les Soundcore Sport X20 sont aujourd’hui disponibles en promotion à 69 euros sur Amazon.

Consacrés aux sportifs avec une bonne qualité audio

Les Soundcore Sport X20 sont des écouteurs sans-fil dotés de crochet auriculaires flexible leur permettant d’être ajusté parfaitement à l’oreille de l’utilisateur. Les crochets garantissent un maintien sécurisé même lors des entrainements les plus intensifs. Une fois enfilés et paramétrés, il ne faudra plus se soucier de la perte des écouteurs lors des mouvements.

Ces écouteurs sans-fil proposent aussi une belle qualité audio, notamment avec l’aide de la technologie BassUp qui optimise les basses pour diffuser une expérience sonore plus dynamique et immersive. Les haut-parleurs 11 mm délivrent des basses profondes et puissantes, idéal pour stimuler la concentration lors des efforts.

Une belle autonomie et de la réduction de bruit

Les écouteurs sans-fil de Soundcore proposent une autonomie jusqu’à 12 heures sur une seule charge et jusqu’à 48 avec le boitier servant de rangement, mais aussi de recharge. Une fonctionnalité de charge rapide est aussi incluse permettant de récupérer deux heures de charge en cinq minutes via USB-C.

Les Soundcore Sport X20 sont équipés d’une réduction de bruit pouvant supprimer les bruits ambiants comme les discussions, et toutes les nuisances sonores qui peuvent altérer votre concentration. Un mode transparent est aussi disponible permettant d’entendre une conversation avec les écouteurs sur les oreilles. À noter que l’activation de la réduction de bruit ou ANC réduira de moitié l’autonomie des sans-fils (d’après le site du constructeur).

Afin de comparer les Soundcore Sport X20 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs écouteurs sans-fil pour le sport.

