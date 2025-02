JBL PartyBox Club 120 : cette puissante enceinte festive notée 9/10 est enfin en promotion

Facilement transportable, équilibrée et stylée, l’enceinte de soirée JBL PartyBox Club 120 est un modèle que l’on a testé et fortement apprécié. En ce moment, on la trouve à 359 euros au lieu de 399 euros chez plusieurs e-commerçants.

JBL ne conçoit pas que des enceintes Bluetooth nomades très efficaces. Le fabricant américain propose également dans son large catalogue quelques références d’enceintes de soirée bien puissantes, à l’image de la PartyBox Club 120, notée 9/10 chez nous. Cette dernière cumule les atouts : jeux de lumière attrayants, fonctionnalités multiples, graves profonds (parfait pour faire la fête), super rapport qualité/prix… Si elle vous intéresse pour vos prochains rassemblements entre amis, sachez que son prix vient de baisser de 10 %.

Pourquoi on recommande la JBL PartyBox Club 120

Pour le son très puissant qu’elle délivre

Pour ses zones d’éclairage dynamiques

Pour sa batterie amovible

Lancée à 399,99 euros, l’enceinte JBL PartyBox Club 120 est aujourd’hui disponible en promotion à 359,99 euros chez Darty, Boulanger, Amazon, Leclerc, Carrefour et à la Fnac.

Une grosse enceinte, oui, mais transportable

La JBL PartyBox Club 120 fait partie des enceintes festives massives de la marque, avec ses 11 kg sur la balance et ses 57 cm de hauteur. Malgré tout, elle n’est pas la plus imposante de la marque et se porte très facilement, notamment grâce à ses deux poignées pratiques. En bonne enceinte de soirée, elle résiste même aux éclaboussures (IPX4) ; autant dire qu’elle ne craint pas les fêtes sous une pluie fine ou près d’une piscine. Vous l’aurez aussi probablement remarqué, cette enceinte est légèrement inclinée vers l’arrière, pour mieux diriger le son vers des auditeurs qui se tiennent debout.

Et parce qu’une fiesta est toujours plus agréable avec un petit jeu de lumières, la PartyBox Club 120 dispose de plusieurs zones d’éclairage que l’on peut programmer depuis l’app JBL PartyBox. On peut notamment y activer certaines zones et pas d’autres ou leur attribuer des couleurs spécifiques. Autrement, sachez que l’enceinte peut être utilisée sans cette application de contrôle, grâce à ses boutons physiques. Même l’appairage Bluetooth Auracast avec d’autres enceintes PartyBox compatibles (pour jouer en stéréo par exemple) est possible sans l’app.

Elle donne vraiment de la voix

L’un des meilleurs atouts de la JBL PartyBox Club 120, c’est sans conteste sa puissance sonore. Cette enceinte est tout simplement capable de jouer vraiment très fort, ce qui la rend idéale pour une utilisation en extérieur, par exemple. Son impressionnant son, très costaud dans le registre grave, sera réellement appréciable dans un cadre festif. Mais ne réduisez pas la PartyBox Club 120 à sa puissance et à son design d’enceinte de fête foraine : elle est aussi apte à délivrer un son d’une résolution élevée grâce à ses excellents transducteurs, sans aucune agressivité. Toutefois, le gabarit plutôt compact de la PartyBox Club 120 lui interdit de produire des graves très physiques, qui cognent dans la poitrine, comme le fait la PartyBox Ultimate.

Enfin, côté autonomie, la PartyBox Club 120 peut fonctionner durant 12 heures, à condition de ne pas dépasser le tiers du volume de l’enceinte. Au-delà de 50 % du volume, l’autonomie fond nettement plus vite et peut descendre sous les trois heures. On vous conseille donc de vous équiper de batteries supplémentaires adaptées. Oui, la batterie de la PartyBox Club 120 est amovible, ce qui facilite sa recharge.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la JBL PartyBox Club 120.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures enceintes sono Bluetooth de soirées.

