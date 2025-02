Boulanger brade à un très bon prix ce TV Hisense 4K Mini LED de 65″ (144 Hz, HDMI 2.1), noté 8/10 par nos soins

Les TV avec un grand √©cran de 65 pouces font toujours envie, mais ils deviennent un v√©ritable budget hors promotion‚Ķ C‚Äôest pourquoi cette offre sur le Hisense 65U8NQ tombe √† pic : il co√Ľte pr√®s de 300 euros de moins chez Boulanger.¬†

Hisense 65U8NQ // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Parmi les nombreux téléviseurs de la marque Hisense, la série U8NQ représente le haut du panier. Et pour cause, ce modèle embarque une dalle Mini-LED compatible avec les formats Dolby Vision IQ, HDR10+ et Dolby Atmos. Il propose aussi d’excellentes performances pour le gaming, dont du 144 Hz. Cette référence cumule les bons points, d’ailleurs, nous l’avons noté 8/10 à notre test et profite de près de 300 euros de réduction.

Les atouts de l’Hisense 65U8NQ

Un grand écran 4K Mini LED de 65 pouces

Une large compatibilité avec les meilleures normes vidéos

Un système très réactif et complet, avec des fonctions gaming

Initialement vendu au prix de 1 290 euros, le t√©l√©viseur Hisense 65U8NQ s’affiche aujourd’hui en promotion √† 999 euros sur le site Boulanger.

Une dalle Mini LED lumineuse pour mieux profiter de vos contenus

Le t√©l√©viseur Hisense 65U8NQ dispose d’un cadre plut√īt fin en fa√ßade, avec des bords sur l‚Äô√©cran qui ne d√©passent pas les 5 mm laissant une belle part √† l‚Äôimage et profiter pleinement de la diagonale de 65 pouces. Elle offre une bonne immersion, et se montre plus que confortable pour regarder des s√©ries et des films, mais il faudra s‚Äôassurer d‚Äôavoir suffisamment d‚Äôespace pour accueillir ce grand t√©l√©viseur.

Ce mod√®le s‚Äôappuie sur la technologie¬†Mini LED¬†avec une d√©finition Ultra HD de 3 840 √ó 2 160 pixels. La luminosit√© mesur√©e lors de notre test nous a r√©v√©ler un pic √† 2720 cd/m¬≤. Autrement, cet √©cran marque aussi des points avec sa compatibilit√© avec les¬†formats vid√©o HDR10, HDR10+ et Dolby Vision IQ pour satisfaire tous les types de contenus. C√īt√© son, Hisense int√®gre sur son t√©l√©viseur un syst√®me audio 2.1.2 canaux compatible avec le format Dolby Atmos.

Un très bon compagnon de jeu

Hisense a confectionn√© un TV complet, pour les amateurs de cin√©ma, mais aussi les gamers.¬†Il propose un taux de rafra√ģchissement √† 144 Hz en pour s√©duire les joueurs sur PC, voire 240 Hz en Full HD. Ses ports HDMI 2.1 sont parfait pour les consoles¬†Xbox Series X¬†et¬†PlayStation 5 et profiter ainsi de vos jeux en 4K@120Hz. Il supporte √©galement les technologies FreeSync Premium Pro, VRR (Variable Refresh Rate) et ALLM (Auto Low Latency Mode) afin de synchroniser parfaitement les images entre les consoles/PC et la dalle, pour obtenir un gameplay fluide.

Comme tous les t√©l√©viseurs de la marque, cette r√©f√©rence¬†est anim√©e par le syst√®me propri√©taire Vidaa. Elle est assez proche de celle propos√©e par Google TV, mais avec moins d‚Äôapplications disponibles. On peut toutefois compter sur les applications de streaming les plus populaires. L’OS est extr√™mement r√©actif et les applications se lancent rapidement. Notez la possibilit√© d‚Äôacc√©der aux assistants vocaux¬†Alexa d‚ÄôAmazon ainsi que Vidaa Voice, la solution maison¬†d‚ÄôHisense.

