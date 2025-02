L’atypique TV QLED Samsung The Frame 65″ (2024) devient plus accessible après 760 € de remise

Regarder la télévision ou contempler une oeuvre d’art, ce sont deux choix qui s’offrent à vous avec le Samsung The Frame 2024. La bonne nouvelle c’est que sa version 65 pouces devient bien plus abordable en passant de 2 196 euros à 1 434 euros.

Samsung, acteur historique des TV tableaux et leader du marché, n’est plus seul sur ce segment, avec désormais TCL et Hisense comme nouveaux concurrents. La marque ne semble pas avoir peur de la concurrence, et continue de proposer des modèles innovants. La série The Frame de 2024 offre une expérience variée et immersive, notamment sur sa version 65 pouces qui est d’ailleurs bien moins cher grâce à cette offre Ubaldi.

Ce qu’on apprécie du Samsung The Frame QLED TQ65LS03D 2024

Une dalle QLED 4K de 65 pouces qui se transforme en toile de maître

Des ports HDMI 2.1 pour jouer en 4K@120fps

Un OS réactif et fluide

Lancé à 2 196 euros, le téléviseur Samsung The Frame QLED TQ65LS03D 2024 se négocie aujourd’hui à 1 434 euros sur le site Ubaldi grâce au code 8UBA0824.

Un TV bien équipé et complet…

En allumant le Samsung The Frame 2024, on a une très belle qualité d’image grâce à sa dalle Qled de 65 pouces. Il offre des couleurs vibrantes et des contrastes profonds. La technologie Quantum Dot garantit des nuances précises. L’écran est aussi compatible avec plusieurs traitements d’image comme le HDR, le HDR10+ et le HLG (mais pas de Dolby Vision ici) ; de quoi profiter d’images lumineuses et bien détaillées. Pour la partie audio, le Dolby Atmos offre un son vaste très immersif.

Ce modèle est aussi une bonne référence pour les joueurs et les joueuses ! Grâce à son port HDMI 2.1, le TV autorise la 4K à 120 images par seconde. Il prend aussi en charge le VRR, ainsi que le mode ALLM, tous deux utiles pour combattre le phénomène de déchirure d’écran et vous permettre de bénéficier en permanence d’une fréquence d’images fluides lors de vos sessions. La marque ajoute d’autres fonctionnalités gaming, comme l’AMD FreeSync Premium Pro ou le mode Gaming Hub pour accéder à des jeux en streaming sans console.

… Mais surtout atypique

Il plaît surtout pour son apparence. La série The Frame n’ont rien d’ordinaire. Le concept même de ce TV est de se fondre au mieux dans votre intérieur et transforme votre salon en un musée. L’écran profite ainsi d’un revêtement mat et d’un cadre en bois qui permettent, lorsqu’il est en veille, d’afficher des tableaux ou des photos afin de se donner des airs de galerie d’art.

Bien entendu, cette référence profite des fonctionnalités d’une Smart TV grâce au logiciel TizenOS. Une interface réactive dans laquelle vous allez pouvoir naviguer facilement sur Internet et accéder aux plateformes de SVOD. On retrouve aussi la compatibilité avec Bixby, Alexa et Google Assistant pour contrôler le TV à la voix pour l’allumer, l’éteindre ou contrôler les chaînes ou le volume. Si vous souhaitez diffuser du contenu directement depuis un appareil Apple, vous pourrez compter sur AirPlay 2.

