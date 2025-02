Quelques semaines après sa sortie, le Redmi Note 14 5G est déjà en promo, avec même une paire d’écouteurs sans fil offerte

Les nouveaux Redmi Note 14 de Xiaomi se déclinent en plusieurs versions : 4G, 5G, Pro et Pro Plus. Ici, pour 269,90 euros au lieu de 299,99 euros, vous avez la version 5G classique accompagnée d’une paire d’écouteurs Buds 6 Play offerte.

En début d’année 2025, Xiaomi a dévoilé toute sa nouvelle panoplie de smartphone Redmi Note 14. Parmi les plus puissants, vous avez les Redmi Note 14 Pro 5G ou encore le Redmi Note 14 Pro+ 5G. Mais si votre budget est plus serré, le Redmi Note 14 classique peut très bien faire l’affaire, d’autant qu’il s’agit ici de la version 5G, donc qui permet quand même de profiter des plus grandes vitesses de téléchargement. Même son prix est plus doux grâce à une promotion, puisqu’il y a 30 euros de remise sur le site et une paire d’écouteurs offerte.

Les points forts du Xiaomi Redmi Note 14 5G

Il promet 4 ans de mises à jour, c’est pas mal

Vous retrouvez un port jack et un emplacement pour une carte microSD

Vous avez un bel écran AMOLED Full HD+ 120 Hz de 6,67 pouces

Le Xiaomi Redmi Note 14 5G est disponible depuis début janvier pour 299 euros. Chez E.Leclerc, il est à 269,90 euros avec les écouteurs Buds 6 Play offerts, qui coûtent seuls une petite dizaine d’euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Redmi Note 14 5G. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une entrée de gamme qui vous veut du bien

Ce Redmi Note 14 5G de chez Xiaomi est la version standard de cette gamme de smartphones par Xiaomi. La différence avec le modèle 4G, c’est sa puce, une Dimensity 7025 Ultra contre une Mediatek Helio G99 pour la version 4G. Plus de puissance, donc, mais bizarrement moins de batterie puisque la 4G propose 5500 mAh contre 5100 mAh pour la 5G. En revanche, vous profitez d’une charge rapide 45W là où la 4G est limitée à 33W.

Le modèle 5G du Redmi Note 14 reprend peu ou prou les lignes de son prédécesseur, le Redmi Note 13. Les dimensions sont pratiquement les mêmes, 162,4 x 75,7 x 8 mm pour 190 grammes, pour 188,5 grammes sur le modèle d’avant. Par contre, l’écran est commun à tous les Redmi 14, à savoir une dalle Amoled de 6,67 pouces qui affiche 2400 x 1080 pixels.

Une bonne puce qui montre quand même ses limites

Comme on l’a dit, le Redmi Note 14 5G fonctionne avec une puce Dimensity 7025. Un processeur honnête qui ne fait pas des miracles non plus, donc à préconiser pour toutes les tâches classiques du quotidien, pas forcément recommander pour jouer. Avec ses 8 Go de RAM et ses 256 Go de stockage UFS 2.2, pas la plus rapide en plus, il répond vraiment aux standards de base du marché.

Pour les photos, vous avez trois capteurs de 108, 8 et 2 Mpx qui permettent d’avoir des images de bonne qualité. Après, il est loin d’être à la hauteur d’un photophone, mais il faut rappeler qu’il s’agit d’un modèle d’entrée de gamme. Donc le résultat est correct, mais sans plus. Pour l’autonomie, il est là aussi dans la moyenne avec entre une journée et une journée et demi d’autonomie, en usage classique. Et il faut compter une heure pour le charger complètement en 45W, si vous avez le chargeur qui va avec car il n’est pas fourni.

Un dernier petit mot sur les écouteurs fournis avec, les Redmi Buds 6 Play. Des écouteurs vendus 10 euros, avec un boitier de charge pour une autonomie de 5h environ, sans réduction de bruit active. Ils sont indépendants, donc vous pouvez n’en utiliser qu’un. L’app Xiaomi Earbuds permet de régler l’égaliseur et affiche en temps réel le pourcentage de batterie de chaque écouteur et du boitier.

Avec notre guide d’achat sur les meilleurs smartphones à moins de 300 euros, vous pouvez vous équiper avec de la qualité sans trop attaquer votre budget.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.