Boulanger brade à -36 % ce pack de 3 caméras de surveillance en 2K, où chacune est équipée d’un panneau solaire

La caméra Essential 2K d’Arlo offre non seulement une belle qualité d’image, elle est équipée d’un projecteur et une sirène pour dissuader au mieux les intrus. Boulanger propose un pack regroupant 3 Arlo Essentials 2K avec panneaux solaires pour 269 euros au lieu de 419 euros.

Arlo Essential 2K // Source : Amazon

Les caméras de surveillance sont pratiques, sécurisantes et surtout dissuasives. Même loin de chez soi, elles permettent de garder un oeil à votre domicile. Pour remplir ce rôle, il est possible de se tourner vers l’Essential 2K d’Arlo, une caméra avec une bonne définition, vision nocturne, détecteur de mouvement et même résistance aux intempéries et sirène intégrée. En ce moment, elle est dans un pack complet à -36 %.

Les forces de l’Arlo Essentials 2K

Trois caméras capables de filmer en 2K

Sirène, projecteur, détection de mouvements…

Petit plus : des panneaux solaires pour les garder chargées

En ce moment, un pack avec trois caméras Arlo Essentials 2K et panneaux solaires s’affiche en promotion à 269,99 euros au lieu de 419,99 euros chez Boulanger.

Des caméras remplies de fonctionnalités

Pour mieux vous avertir d’une intrusion ou dissuader de potentiels cambrioleurs, l’Arlo Essential 2K s’équipe d’un projecteur. Ce dernier, pratique pour éclairer une zone, s’enclenchera dès qu’un mouvement suspect est détecté. Elle peut aussi aussi effrayer les intrus, grâce à sa sirène (80 dB) que vous pouvez programmer pour qu’elle se déclenche dès qu’un mouvement est détecté, ou bien lancer à distance depuis l’app. D’après la marque, elle peut être entendue jusqu’à 30 mètres.

Bien sûr, elle est capable de détecter les mouvements et vous alerte en temps réel sur votre smartphone. Depuis l’application, vous avez accès aux flux direct, et d’écouter ce qu’il se passe chez vous, où que vous soyez, grâce aux aux haut-parleurs et microphones embarqués. Il est aussi possible de personnaliser les zones que vous souhaitez surveiller en priorité et que vous considérer plus sensibles.

Une qualité d’image détaillée et nette

Une fois en route, la Essentials est capable de filmer en 2K, avec un angle de vision à 130°. Le rendu est de bonne qualité, et couvre un bon périmètre grâce à son grand-angle. La caméra pourra également enregistrer une fois la nuit tombée, avec des images nettes.

Quant à sa conception, pas d’inquiétude, c’est une caméra résistante face aux aléas climatiques puisque la marque assure son fonctionnement qu’il fasse froid ou chaud (-20 °C à 45 °C). Ici, il s’agit de la version batterie et n’a donc pas besoin d’être raccordé à vos fils électriques existants. Une manière de faciliter l’installation de la caméra, mais attention il faudra un SmartHub pour en profiter pleinement. Enfin, si la caméra peut tenir 6 mois, dans ce pack, un panneau solaire est présent pour chaque caméra, afin de bénéficier d’une autonomie prolongée.

