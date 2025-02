LG OLED65M4 : cet incroyable TV 4K sans fil (avec transfert 4K@144Hz) est à moitié prix

Lancé l’an dernier, le téléviseur LG OLED65M4 est un modèle qui se différencie notamment par son boîtier externe regroupant toute sa connectique, mais qui a bien d’autres atouts. En ce moment, ce TV est vendu à 2 130 euros chez Ubaldi, au lieu de 5 500 euros à son lancement.

En janvier 2024, LG a dévoilé plusieurs séries de téléviseurs OLED, parmi lesquelles on comptait la gamme M4. Cette dernière se démarque de toutes les autres par sa connectivité sans fil, grâce à son boîtier externe « Zero Connect » sur lequel on retrouve toute la connectique, dont des ports HDMI 2.1. Ce n’est pas là son seul avantage : multiples compatibilités, possibilité de jouer en 4K@144Hz sur PC, interface remaniée… Bref, une série qui coche bien des cases. Actuellement, c’est le modèle de 65 pouces qui nous intéresse, puisque son prix dégringole de plus de 50 %.

Les points essentiels du TV LG OLED65M4

Une dalle OLED Evo de 65 pouces

Un boîtier externe qui permet une transmission sans fil en 4K jusqu’à 144 Hz

jusqu’à 144 Hz Le système webOS 24 avec cinq ans de mises à jour

Au lieu de 5 500 euros au lancement et alors qu’il est proposé à plus de 3 000 euros par d’autres concurrents, le TV LG OLED65M4 est en ce moment affiché à 2 490 euros chez Ubaldi. Mais grâce au code promo 30DEST0825, ce prix peut passer à 2 130 euros.

Et, si vous voulez rajouter un produit supplémentaire, par exemple un câble HDMI, vous pouvez aussi utiliser le code REMISE10 pour obtenir 10 % de réduction supplémentaire.

Un TV vraiment sans fil

Le TV LG OLED65M4 est un modèle qui se différencie pas mal de bien d’autres références sur le marché. Tout d’abord parce qu’il s’agit d’un téléviseur qui ne peut pas être installé sur pied et qui doit obligatoirement être accroché au mur. Assurez-vous d’avoir une surface suffisante pour accueillir un écran de 65 pouces, donc. De plus, le téléviseur s’accompagne d’un boîtier externe « Zero Connect » qui regroupe tous les composants électroniques et connectiques nécessaires. Oui, le LG OLED65M4 est sans fil, à la manière de certains modèles Samsung. Pratique pour ne pas voir un amas de fils emmêlés au pied du TV. Mais notez que l’écran doit tout de même être branché à une prise électrique.

Ce boîtier a beaucoup d’avantages ; il offre notamment une portée maximale de dix mètres avec un signal optimisé pour minimiser les interférences. C’est dessus qu’on trouve aussi toute la connectique : il dispose par exemple de trois entrées HDMI 2.1, qui prennent en charge les dernières technologies d’optimisation pour les jeux vidéo, telles que le VRR (Variable Refresh Rate), l’ALLM (Auto Low Latency Mode), ainsi que les certifications G-Sync et FreeSync Premium Pro. Parfait pour éviter les déchirures d’écran et jouer avec une bonne fluidité, donc. Cela permet aussi à la dalle d’atteindre une fréquence maximale de 144 Hz lorsqu’elle est connectée à un PC gaming.

Une dalle bien lumineuse

Concernant son écran, le TV LG OLED65M4 intègre une dalle 4K Ultra HD (3 840 x 2 160 pixels) qui bénéficie de la technologie OLED Evo, soit l’assurance de contrastes infinis et de noirs profonds. Ajoutons à cela la technologie Brightness Booster Max, qui permet de profiter d’une luminosité supérieure à celle des générations précédentes. On remercie pour cela la puce Alpha11 AI 4K. Les formats HDR10, HDR10 Pro, HLG et Dolby Vision IQ sont par ailleurs pris en charge par le TV, de même que les formats Dolby Atmos et DTS:X (bypass) côté audio. On a même droit à des haut-parleurs offrant une puissance totale de 60 watts sur 11.1.2 canaux, ainsi qu’à la technologie WOW Synergy, qui permet une synchronisation parfaite avec une barre de son LG pour une immersion sonore maximale.

Enfin, le TV s’équipe du système webOS 24, avec en prime des mises à jour garanties pendant cinq ans. Un bon point pour la longévité. L’interface a été également retravaillée l’an dernier pour intégrer des cartes représentant des univers de divertissement, d’accessibilité, de contrôle des appareils et des objets connectés, grâce à la compatibilité avec Matter. Alexa est d’ailleurs intégrée, et Google Assistant peut être pris en charge via une enceinte connectée. Les fonctions Chromecast et AirPlay 2 sont aussi de la partie.

