À peine sortie, la nouvelle trottinette électrique abordable de Xiaomi est déjà en promo

La Xiaomi Electric Scooter 5 est une trottinette électrique nouvelle génération dans la catalogue de la marque. Disponible depuis début mars 2025, elle se trouve déjà moins chère sur le site Cdiscount.

Xiaomi Electric Scooter 5 // Source : Xiaomi

Leur annonce a été un peu chaotique, car elles ont été victimes d’une petite fuite, mais elles sont bien là : les Xiaomi Electric Scooter 5 en version classique, Pro et Max. La promotion de 15 euros chez Cdiscount concerne la trottinette classique, de base, qui embarque quand même son lot d’améliorations avec des clignotants intégrés, une meilleure autonomie et même un prix de lancement en baisse.

Les points forts de la Xiaomi Electric Scooter 5

Une autonomie qui monte jusqu’à 60 km

Les clignotants et les deux automatiques

Le tableau de bord bien lisible et très pratique

La Xiaomi Electric Scooter 5 a été lancée à 403,99 euros début mars 2025. La réduction chez Cdiscount concerne les produits vendus 129 euros et plus, donc la trottinette est concernée. Il suffit d’utiliser le code promo 15DES129 dans le panier et vous la commandez à 388,99 euros.

Une nouvelle trottinette qui voit les choses en grand

Depuis le modèle 4, Xiaomi a fait des progrès pour proposer une nouvelle trottinette qui mérite l’investissement. Au menu de cette 5e itération, vous retrouvez des clignotants automatiques qui s’activent avec un signal sonore lorsque vous appuyez sur le bouton de changement de direction. Ainsi, tout le monde sur la route et le trottoir est prévenu de vos prochains faits et gestes.

Cette version de base est équipée d’une unique suspension à ressort à l’avant, il n’y en a pas à l’arrière. Le moteur est un peu plus puissant puisqu’il passe de 600W à 700W en puissance max, ce qui permet de rouler à 25 km/h sur le mode d’utilisation le plus rapide et de monter des pentes jusqu’à 18%. Bien entendu, ce chiffre est à pondérer avec l’état de la route et la corpulence du conducteur, tout comme l’autonomie.

Une trottinette faite pour un usage quotidien

La Xiaomi Electric Scooter 5 est dotée d’une batterie d’une capacité de 10,2 Ah/477Wh qui lui permet, normalement, de rouler sur 60 km. Comme on l’a dit juste au-dessus, ça dépend aussi de facteurs externes comme la météo. Une des différences avec le modèle Max, c’est l’absence de charge rapide, ainsi, quand elle sera à sec, il faut compter 9h pour la faire remonter à 100%. Donc, assurez-vous de la brancher avant de dormir ou en arrivant au travail si vous ne voulez pas de mauvaise surprise.

Pour plus de sécurité, les pneus sont dépourvus de chambre à air, d’une largeur de 60 mm. Ainsi, la conduite est plus stable, la zone de contact sur le sol est étendue et l’adhérence est renforcée. Toutes les informations sur votre trottinette sont affichées dans l’app Xiaomi Home, qui permet aussi de verrouiller le moteur, activer le phare avant automatiquement ou encore mettre à jour le micrologiciel.

Même s’il s’agit du modèle au-dessus, le test de la Xiaomi Electric Scooter 5 Max permet de se renseigner sur cette gamme.

Vous pouvez retrouver notre guide d’achat sur les meilleures trottinettes connectées du moment où le modèle Max s’est hissé sur la marche du meilleur rapport qualité/prix.

