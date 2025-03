Le récent Xiaomi Poco X7 a beau être doté d’un écran AMOLED 1,5K 120 Hz, il ne coûte pas plus de 210 € avec cette offre

Sorti cette année, le Xiaomi Poco X7 présente une fiche technique très solide, alors que son prix de lancement était déjà assez bas. En ce moment, ce smartphone est même encore moins cher : AliExpress le propose à 210 euros au lieu de 299 euros.

C’est en début d’année que les Poco X7 et Poco X7 Pro ont rejoint le catalogue de Xiaomi. Si le deuxième, champion du gaming, a été particulièrement apprécié par notre testeur, c’est le premier qui nous intéresse davantage aujourd’hui. Non seulement pour sa fiche technique très équilibrée et ses caractéristiques premium, mais aussi et surtout pour son prix, déjà bas de base, mais encore moins élevé grâce à une belle promo.

Les points essentiels du Poco X7

Une dalle AMOLED de 6,67 pouces rafraîchie à 120 Hz

Une puce Dimensity 7300

HyperOS 2

Lancé à 299 euros, le Poco X7 5G (8+256 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 210 euros sur AliExpress.

Des images toujours fluides et bien détaillées

Le Xiaomi Poco X7 est un smartphone disponible en trois couleurs : gris, vert et noir. Les deux premiers modèles sont bien plus discrets que le dernier, lequel arbore deux bandes jaunes au dos. Tous présentent, sur la face arrière, un logo « Poco » assez voyant, et, qu’on se le dise, peu élégant. Mais les tranches légèrement incurvées, qui offrent une prise en main agréable, rattrapent le tout. Cette référence est en plus bien robuste puisqu’elle est certifiée IP68 et embarque du Corning Gorilla Glass Victus 2 pour protéger efficacement l’écran.

Concernant cet écran, justement, on a ici droit à une belle dalle AMOLED incurvée de 6,67 pouces, qui affiche une définition 1,5K (2 712 x 1 220 pixels). De quoi profiter d’images bien nettes et détaillées. Ajoutons à cela une compatibilité avec les formats HDR10+ et Dolby Vision, ainsi qu’un taux de rafraîchissement pouvant grimper jusqu’à 120 Hz. Côté logiciel, c’est HyperOS 2 qui est en place, avec ses nombreuses fonctionnalités d’intelligence artificielle (traduction, prise de notes, amélioration des photos…).

Une belle puissance sous le capot

Le Poxo X7 renferme par ailleurs une puce Dimensity 7300, qui devrait nous permettre d’enchaîner diverses tâches avec fluidité et réactivité. La partie photo n’est pas en reste avec trois capteurs (50 + 8 + 2 Mpx) ; le Poco X7 Pro se contente des deux premiers, mais le capteur macro de 2 Mpx est, comme d’habitude, plutôt anecdotique. On peut par ailleurs compter sur l’IA pour améliorer le rendu de chaque cliché.

Enfin, côté autonomie, le Poco X7 est équipé d’une batterie de 5 110 mAh, qui devrait lui assurer une autonomie très confortable. Cerise sur le gâteau, le smartphone est compatible avec une charge rapide de 45 W.

