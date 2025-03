Ce kit Nanoleaf 4D à -32 % sur Amazon va vous permettre de créer votre Ambilight maison

Avis aux fans de cinĂ©ma et de gaming : le kit Nanoleaf 4D va vous permettre de synchroniser le contenu de votre TV avec le ruban LED fourni, pour un maximum d’immersion. S’il vous tente, sachez que pendant les ventes flash de printemps d’Amazon, ce kit est proposĂ© Ă 67,99 euros au lieu de 99,99 euros.

Si vous n’avez pas de TV Philips avec Ambilight, cette technologie qui permet d’Ă©largir le champ visuel grâce Ă des barres LED projetant une lumière colorĂ©e sur le mur, sachez que vous pourrez tout de mĂŞme recrĂ©er cet effet et profiter d’une immersion renforcĂ©e sans pour autant vous ruiner. En effet, le kit Nanoleaf 4D Screen Mirror Lightstrip, qui comporte un ruban LED qui va se synchroniser avec les couleurs affichĂ©es sur votre Ă©cran grâce Ă une camĂ©ra, est en promotion pendant les ventes flash d’Amazon.

Que contient ce kit Nanoleaf 4D ?

Un ruban LED à coller derrière un téléviseur

Une caméra qui capture les couleurs affichées à l’écran

Un boîtier qui fait la liaison entre les deux

Initialement affichĂ© Ă 99,99 euros, le kit Nanoleaf 4D Screen Mirror Lightstrip est aujourd’hui proposĂ© Ă 67,99 euros Amazon.

Un kit complet pour un Ambilight maison

Ce kit Nanoleaf 4D comporte donc tout le nĂ©cessaire pour se concocter un Ambilight maison, et ainsi diffuser, sur le mur, derrière un TV, une lumière colorĂ©e adaptĂ©e aux couleurs d’un film, d’une sĂ©rie ou d’un jeu. On a d’abord droit Ă un ruban LED, ou Lightstrip qui peut ĂŞtre coupĂ© Ă la longueur souhaitĂ©e pour qu’il s’adapte parfaitement Ă la taille de l’Ă©cran, et qui s’installe derrière le tĂ©lĂ©viseur grâce Ă des supports et adhĂ©sifs fournis.

Le pack contient Ă©galement une petite camĂ©ra, que l’on pose soit au-dessus du TV, soit en dessous. Concrètement, elle va pointer vers l’Ă©cran pour capturer les couleurs qu’il affiche, en temps rĂ©el. Le panel colorimĂ©trique est ensuite analysĂ© et se synchronise avec la bande lumineuse Ă l’arrière de l’Ă©cran. RĂ©sultat : l’image Ă l’écran se voit prolongĂ©e et dynamisĂ©e grâce Ă cette lumière colorĂ©e sur le mur. Enfin, le kit inclut aussi un boĂ®tier, qui s’occupe de faire la liaison entre l’éclairage et la camĂ©ra et via lequel on peut contrĂ´ler le « Screen Mirror » et mettre en marche/Ă©teindre l’installation.

Plusieurs effets lumineux

L’installation est par ailleurs compatible avec Apple Home, Amazon Alexa, Google Home ou encore SmartThings, et peut ĂŞtre contrĂ´lĂ©e depuis l’application Nanoleaf ou via un assistant vocal. Au total, quatre modes de diffusion de lumière sont proposĂ©s : 1D, pour une lumière neutre au choix ; 2D, pour projeter au mur la couleur dominante du contenu diffusĂ© ; 3D, pour diffuser trois panels de couleurs ; et enfin le mode 4D, le plus intĂ©ressant, qui va synchroniser l’image Ă l’Ă©cran et le Lightstrip, en offrant en prime plus de zones de couleur et surtout un effet de mouvement assez bluffant.

Pour finir, grâce Ă la technologie Sync+ de Nanoleaf, vous pourrez tout Ă fait Ă©tendre vos effets lumineux Ă d’autres produits de la marque, comme les Nanoleaf Shapes, ces panneaux lumineux connectĂ©s de diffĂ©rentes formes que l’on fixe au mur. Vous pourrez ainsi dupliquer cette lumière colorĂ©e sur un maximum de 50 autres Ă©clairages Nanoleaf, histoire de profiter d’une immersion encore plus agrĂ©able dans votre pièce.

Les meilleures ampoules connectées à choisir pour illuminer votre intérieur

