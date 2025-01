Idéal pour se créer un Ambilight maison, ce duo de barres LED connectées est à -41 % pendant les soldes

Si vous aimez l’effet Ambilight des téléviseurs Philips, mais que vous n’avez pas le budget pour vous en offrir un, alors les barres LED connectées de Govee, à poser derrière un TV ou à côté, peuvent être une bonne solution pour vous. Et pendant les soldes, le pack de deux est proposé à 46,99 euros au lieu de 79,99 euros sur Amazon.

Difficile de ne pas apprécier l’immersion qu’offre la technologie Ambilight de Philips, avec son halo coloré projeté derrière le téléviseur qui permet de donner bien plus de profondeur au contenu visionné. Mais si vous souhaitez profiter de cet effet sans vous ruiner avec un TV, vous pourrez toujours vous diriger vers des barres LED connectées à poser derrière un téléviseur, comme celles proposées par Govee, compatibles avec les assistants vocaux et facilement pilotables depuis une application. La bonne nouvelle, c’est que vous pourrez en avoir deux pour moins de 50 euros pendant les soldes d’hiver.

Ce qu’il faut retenir des barres LED Govee

Plusieurs façons de les installer

Fonctionnent en Bluetooth ou avec le Wi-Fi

Une palette de 16,8 millions de couleurs disponibles

Compatible avec les assistants vocaux

Auparavant affiché à 79,99 euros, le pack de deux barres LED Govee est aujourd’hui disponible en promotion à 46,99 euros sur Amazon grâce à un coupon de réduction.

Des barres à positionner derrière son TV, ou pas

Ces barres LED connectées conçues par Govee sont des modèles placés sur pied, que l’on peut installer de différentes manières : debout, à la verticale, près d’un téléviseur ou de tout autre objet ou mur que vous souhaitez éclairer dynamiquement ; à l’horizontale, sur une étagère par exemple ; ou derrière un téléviseur, grâce aux fixations fournies. C’est avec cette dernière option que vous pourrez profiter d’un effet quasiment similaire à celui offert par la technologie Ambilight.

En effet, les barres LED Govee peuvent projeter un halo coloré sur votre mur et offrent ainsi une ambiance chaleureuse dans votre intérieur. Derrière ou près d’un TV, ces bandes lumineuses intelligentes permettent d’élargir le champ visuel, et ainsi de rendre les soirées ciné/séries bien plus agréables et immersives. Sachez d’ailleurs que ces barres ont été conçues pour diffuser leurs couleurs derrière des TV de 45 à 70 pouces, et qu’elles peuvent aussi pivoter jusqu’à 90° et ainsi diffuser plus largement leur lumière colorée.

Contrôlables à la voix

C’est via l’application Govee Home que vous pourrez piloter ces éclairages connectés. Vous y trouverez notamment une palette de plus de 16 millions de couleurs disponibles, dans laquelle vous pourrez piocher pour vous concocter l’ambiance lumineuse et colorée souhaitée en fonction de chaque situation. Notez que ces barres sont compatibles avec le Bluetooth et le Wi-Fi, mais aussi avec les assistants vocaux Google Assistant et Alexa.

Vous pourrez ainsi contrôler ces barres LED à la voix si vous les liez à une enceinte intégrant l’un de ces assistants. Vous pourrez, par ce biais, les allumer, les éteindre ou même changer de scènes. L’application met effectivement à disposition différents modes dynamiques et effets lumineux prédéfinis. Pratique quand on n’a pas d’inspiration sur le moment.

À lire aussi :

Les meilleures ampoules connectées à choisir pour illuminer votre intérieur

Soldes d’hiver 2025 : ne ratez aucun bon plan avec Frandroid

Les soldes d’hiver 2025 se déroulent du mercredi 8 janvier à 8h jusqu’au mardi 4 février prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.