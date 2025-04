Oui, le récent iPad Air 11″ M3 (2025) d’Apple est déjà en promotion sur Amazon

Apple a rĂ©cemment levĂ© le voile sur ses nouveaux iPad : le modèle Air est dĂ©sormais propulsĂ© par la puce M3 et connait une première petite rĂ©duction sur le site d’Amazon.

Avec la puce M3 dans ses entrailles, la dernière gĂ©nĂ©ration de tablette milieu de gamme d’Apple est une bonne alternative Ă l’iPad Pro. On a lĂ une tablette puissante qui met en avant diverses fonctions d’Apple Intelligence. C’est le bon compromis entre puissance et accessibilitĂ©. La bonne nouvelle, c’est que l’ardoise d’Apple devient un tout petit peu plus accessible grâce Ă cette offre Amazon.

Ce qu’il faut retenir de l’iPad Air M3

Une très bonne qualité de fabrication

Des performances exceptionnelles grâce à la puce M3

iPad OS avec support d’Apple Intelligence

Sortie au prix de 719 euros, l’iPad Air M3 11 (2025) avec 128 Go de stockage bĂ©nĂ©ficie d’une lĂ©gère baisse de prix sur Amazon, mais toujours bonne Ă prendre, et passe Ă 697 euros.

Un design toujours aussi réussi

L’iPad Air M3 n’est pas si diffĂ©rent que ses prĂ©dĂ©cesseurs esthĂ©tiquement. On retrouve un châssis en aluminium unibody aux bords plats, qui ne manque pas de soliditĂ© et de qualitĂ©. Le modèle 11 pouces se glisse sans peine dans un sac et ne se fait pas sentir avec ses 460 g sur la balance.

L’Ă©cran affiche des bordures gĂ©nĂ©reuses qu’on aurait apprĂ©ciĂ©es plus fines. Sa dalle IPS LCD de 11 pouces offre des couleurs vives et justes, de bons contrastes et une nettetĂ© impeccable, mais on aurait prĂ©fĂ©rĂ© la technologie Oled ou mĂŞme du Mini-LED. Pas de ProMotion ici, cette technologie adaptative qui permet Ă l’écran de monter jusqu’à 120 Hz n’est disponible que sur le modèle Pro.

La puce M3 qui offre d’excellentes performances

La réelle nouveauté se situe au niveau des performances : cette génération intègre la puce M3. Gravée en 3nm, elle apporte un gain de performance notable par rapport au M2, et surtout un gouffre par rapport au M1 ou aux puces A plus anciennes. Que ce soit lancer des apps, faire du multitâche, de la navigation web avec des dizaines d’onglets… rien ne semble pouvoir ralentir cet iPad, même sur des tâches exigeantes.

L’expĂ©rience logicielle est rĂ©ussie avec iPad OS 18.4 et on adore toujours autant l’intĂ©gration dans l’Ă©cosystème d’Apple. Enfin, sur l’autonomie, la firme de la marque Ă la Pomme annonce environ 10 heures d’utilisation en navigation web ou visionnage de vidĂ©os. Elle peut donc ĂŞtre emmenĂ©e partout sans l’angoisse de la batterie vide. Surtout quand la tablette est en veille, la batterie ne bouge quasi-pas.

