L’iPad Mini 7 (2024) est à un super prix, mais c’est seulement pour aujourd’hui

L’iPad mini, c’est un peu le concentrĂ© d’Apple dans un format de poche. Avec son gabarit compact, il se glisse partout, sans sacrifier les performances ni l’expĂ©rience utilisateur. LĂ©ger, rapide, polyvalent… Et surtout en promotion de 609 euros Ă 444,99 euros, seul hic, c’est que l’offre est disponible uniquement aujourd’hui.

L’iPad Mini 7 se destine autant aux professionnels en dĂ©placement qu’aux passionnĂ©s de lecture ou de streaming. Un petit format qui n’a rien Ă envier aux plus grands de la gamme. Son format rĂ©duit de 8,3 pouces en fait un compagnon idĂ©al pour les sacs les plus exigus, sans pour autant faire de compromis sur la puissance. Comme chaque produit d’Apple, sa conception se veut raffinĂ©e et sobre, et seulement aujourd’hui chez Rakuten, la version mini de l’ardoise passe bien dessous des 600 euros de son prix de base.

Les points forts de cet iPad Mini

Une bonne autonomie

La puce 17 Pro, petite mais véloce

Un format pratique

Au lieu de 609 euros, l’Apple iPad Mini 2024 est aujourd’hui disponible en promotion Ă 444,99 euros sur Rakuten en utilisant le code promo RAKUTEN15.

Une puce Apple A17 Pro, puissante et compatible Apple Intelligence

Le dernier iPad Mini embarque la puce A17 Pro, l’une des plus puissantes jamais conçues par Apple (après la toute nouvelle A18 Pro qui équipe les iPhone 16 Pro), initialement pensée pour les iPhone Pro. Ce SoC gravé en 3 nm confère à la petite ardoise une puissance impressionnante, tout en optimisant la consommation énergétique. Résultat : un appareil capable de rivaliser avec des machines bien plus imposantes, sans chauffer ni ralentir.

Que ce soit pour lancer des applications gourmandes, faire du multitâche intensif, monter des vidéos 4K, jouer à des jeux aux graphismes exigeants ou encore utiliser des outils de création comme Procreate ou LumaFusion, l’iPad Mini ne bronche pas.

Cette montée en puissance est aussi un gage de pérennité : avec l’A17 Pro, Apple garantit à sa petite tablette des années de fluidité et de mises à jour iPadOS, ce qui en fait un investissement solide pour les utilisateurs à la recherche d’un format compact sans faire l’impasse sur la performance et assure aussi la compatibilité avec Apple Intelligence.

Un format compact, mignon et puissant

Ce qui frappe avec l’iPad Mini 7 de 2024, c’est sa compacité. Avec ses dimensions de 195,4 x 134,8 x 6,3 mm pour un poids de 293 grammes, il se fait presque aussi discret qu’un smartphone. Si vous avez des poches généreuses, vous pouvez même y glisser l’appareil sans effort. C’est un choix de positionnement audacieux, d’autant plus qu’il existe peu de tablettes offrant une telle taille tout en restant performantes.

Ă€ son bord, on retrouve plusieurs caractĂ©ristiques phares de l’iPad, Ă commencer l’intĂ©gration du support pour l’Apple Pencil Pro, un port USB-C rapide. Il y a un « mais », cette version de l’iPad n’arbore pas d’Ă©cran OLED. Ce n’est pas dramatique, mais nous aurions pu penser que si l’iPad Pro M4 marquĂ© le changement du LCD Ă l’OLED de la firme, les autres dĂ©clinaisons auraient suivi.

Pour en apprendre encore plus sur tout sur l’iPad Mini 7, vous pouvez consulter le test complet de cette ardoise chez nos voisins de chez Numerama.

Afin de comparer l’Apple iPad 7 Mini 2024 avec d’autres produits de la mĂŞme catĂ©gorie, nous vous invitons dès maintenant Ă consulter notre guide sur les meilleures tablettes tactiles du moment.

