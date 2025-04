Ce n’est pas souvent que ça arrive : l’abonnement Apple TV+ est à moitié prix

Apple a beau proposer un catalogue moins fourni sur sa plateforme de streaming, ses séries originales valent le détour. Si vous souhaitez découvrir Severance, Silo ou encore Ted Lasso, c’est le moment : l’abonnement Apple TV+ est disponible à 4,99 euros par mois pendant 3 mois, au lieu de 9,99 euros de base.

Apple TV + // Source : site officiel

Les plateformes de streaming n’ont pas cessé de se multiplier ses dernières années. À Netflix se sont ajoutés Amazon Prime Video, Disney+, ou encore Max et Paramount+. On trouve aussi celle de la marque à la Pomme, Apple TV+. Un SVoD lancé en 2019, qui même avec un catalogue moins fourni que ses concurrents, séduit pour ses contenus originaux, les Apple Orignals. Si vous souhaitez découvrir la plateforme, voilà l’offre qui pourrait vous faire craquer : moitié prix pendant 3 mois. De plus, ce n’est pas si souvent que ça qu’Apple brade son abonnement.

Apple TV+, un SVoD intéressant pour

Ses productions originales (Ted Lasso, Severance, The Morning Show…)

Disponible sur de nombreux appareils, y compris Android

Le partage familial et le téléchargement hors ligne

En ce moment, il est possible de souscrire à un abonnement Apple TV+ à 4,99 euros par mois durant trois mois, au lieu de 9,99 euros de base. Cette offre est valable jusqu’au 24 avril 2025.

Un SVoD qui privilégie la qualité plutôt que la quantité.

Si ce n’est pas la seule à proposer des contenus orignaux, Apple TV+ en fait son ADN. La plateforme met en avant ses créations originales exclusives, telles que Severance, une série dystopique où les employés d’une entreprise subissent une opération qui sépare leurs souvenirs de travail de leur vie personnelle. On peut retrouver des séries plus comiques, comme Ted Lasso, qui a reçu de très bonnes critiques et a été récompensée lors de cérémonies.

Le service d’Apple compte aussi des films, des documentaires, des émissions, mais aussi des contenus pour toute la famille. Notons, quelques programmes non originaux (comme certains épisodes de Snoopy).

Tous les programmes Apple TV+ sont diffusés en 4K HDR, avec support de Dolby Vision et Dolby Atmos, offrant une expérience immersive. Quant aux contenus, ils peuvent être téléchargés pour un visionnage hors ligne, idéal pour les déplacements ou les zones sans connexion Internet stable.

Une plateforme sans publicité, et disponibles sur de nombreuses plateformes et appareils

Contrairement à la plupart des autres plateformes, Apple TV+ propose une expérience sans publicité, une bonne chose pour visionner son contenu de manière plus agréable et fluide.

L’application Apple TV+ s’intègre bien évidemment parfaitement aux appareils Apple (iPhone, iPad, Mac, etc.), avec même parfois, à l’achat de ses derniers, un accès à 3, 6 ou 12 mois à la plateforme. Et si la firme californienne à tarder à s’étendre à certains écosystèmes, notamment Android, ce problème a été résolu il y a peu et toucher ainsi un public plus large.

Vous pourrez également la télécharger sur votre smart TV et les consoles compatibles (PlayStation ou Xbox). Enfin, il est aussi possible de partager un abonnement avec jusqu’à cinq personnes.

