À moins de 200 €, l’honorable Samsung Galaxy A16 5G est bien plus recommandable

Le Galaxy A16 5G, récent modèle entrée de gamme de la marque sud-coréenne, a beau ne pas être le smartphone le plus puissant du secteur, il a tout de même plusieurs bons arguments. Et quand il est proposé à 199 euros au lieu de 251 euros, on le conseille bien plus facilement.

Samsung Galaxy A16 5G // Source : Robin Wycke – Frandroid

HĂ©ritier du Samsung Galaxy A15, le Samsung Galaxy A16 5G est l’actuel reprĂ©sentant de l’entrĂ©e de gamme de la marque. Sans surprise, son positionnement tarifaire l’empĂŞche de proposer des caractĂ©ristiques très premium. Toutefois, son grand Ă©cran bien calibrĂ©, sa bonne autonomie et surtout ses six ans de mises Ă jour contribuent Ă en faire un smartphone efficace et durable. Il a aussi l’avantage d’ĂŞtre particulièrement bon marchĂ©, et en ce moment, c’est encore plus le cas grâce Ă une rĂ©duction de 52 euros.

Les points positifs du Samsung Galaxy A16 5G

Une grande dalle de 6,7 pouces

Six ans de mises Ă jour

Une bonne autonomie

Auparavant proposé à 251,99 euros, le Samsung Galaxy A16 5G est désormais affiché à 199,99 euros chez Boulanger, et même à 199 euros chez Samsung.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy A16 5G. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un design soignĂ© pour de l’entrĂ©e de gamme

Si Samsung n’a pas misĂ© sur un changement radical pour le design de son Galaxy A16 5G, qui ressemble fortement Ă son prĂ©dĂ©cesseur, le smartphone qui nous intĂ©resse ici a tout de mĂŞme eu droit Ă quelques petites Ă©volutions.

La principale, c’est la lĂ©gère augmentation de la diagonale de son Ă©cran : le A16 5G embarque ainsi une dalle de 6,7 pouces, contre 6,5 pouces pour le A15. Ce qui ne change pas, en revanche, c’est le menton un peu trop proĂ©minent du smartphone, ainsi que les bordures bien visibles. Ce n’est pas franchement surprenant venant d’un smartphone d’entrĂ©e de gamme.

Sur son dos, qui est forcĂ©ment en plastique (et qui attire les traces de doigts), on trouve, le logo Samsung, oblige, et les fameux objectifs photo alignĂ©s Ă la verticale. S’ils ne sont pas très imposants, ils crĂ©ent tout de mĂŞme un dĂ©sĂ©quilibre lorsque le smartphone est posĂ© Ă plat.

CĂ´tĂ© poids, le Galaxy A16 5G est assez lĂ©ger avec ses 200 g sur la balance. Mention spĂ©ciale par ailleurs pour sa certification IP54 : le smartphone peut donc rĂ©sister aux Ă©claboussures d’eau (dans la limite du raisonnable).

Des mises à jour pendant des années

Revenons sur la dalle du Galaxy A16 5G, qui propose une dĂ©finition de 2 340 x 1 080 pixels et surtout une très belle finesse d’affichage. CĂ´tĂ© fluiditĂ©, on a le droit Ă un taux de rafraĂ®chissement de 60 Hz ou de 90 Hz. Certains concurrents proposent du 120 Hz Ă ce prix… Il n’empĂŞche que cet Ă©cran figure parmi les meilleurs du segment, grâce notamment Ă sa bonne calibration.

CĂ´tĂ© logiciel, c’est OneUI qui est bien sĂ»r en place, avec ses nombreuses possibilitĂ©s de personnalisation toujours aussi chouettes. On devra cependant se passer des fonctionnalitĂ©s Galaxy AI, rĂ©servĂ©es aux modèles milieu et haut de gamme de Samsung. Cependant, on se console avec les six ans de mises Ă jour promis par la marque.

Au niveau ses performances, le Galaxy A16 5G renferme une puce Exynos 1280, un processeur d’entrĂ©e de gamme de 2022. La version 4G se contente, elle, d’une puce MediaTek Helio G99. Pour ce qui est du modèle 5G qui nous intĂ©resse ici, celui-ci ne brille pas vraiment cĂ´tĂ© multitâche, ni cĂ´tĂ© gaming. Des ralentissements peuvent aussi survenir lors du lancement d’applications gourmandes. Bref, le Galaxy A16 5G est correct, mais ne le poussez pas dans ses retranchements.

Pour ce qui est de la photo, le smartphone est dotĂ© de trois capteurs de 50, 5 et 2 Mpx ; en plein jour, les clichĂ©s sont satisfaisants, mais la gestion de la luminositĂ© est moyenne. L’appareil se rattrape avec sa bonne autonomie, puisqu’il peut tenir une bonne journĂ©e.

Pour en savoir encore plus, n’hĂ©sitez pas Ă lire notre test complet du Samsung Galaxy A16 5G.

Si vous souhaitez dĂ©couvrir d’autres modèles de la marque, nous vous invitons dès maintenant Ă consulter notre guide des meilleurs smartphones Samsung Galaxy du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.