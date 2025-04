Il y a -20 % sur ce pack Philips Hue Play en ce moment, l’histoire de commencer une installation sans y mettre le prix fort

Laissez la magie des couleurs Philips Hue Play transformer votre intĂ©rieur. Ces subtiles barres lumineuses, vĂ©ritables camĂ©lĂ©ons lumineux, se fondent dans votre dĂ©cor pour crĂ©er l’atmosphère parfaite. Certes, l’excellence Philips Hue se mĂ©rite, mais aujourd’hui une offre sur Amazon permet d’avoir un pack de deux est disponible Ă bon prix : 113,20 euros contre 139,99 euros habituellement.

Parfois, ce n’est pas le TV qui fait le show, mais ce qui l’entoure. Et dans cette catégorie, la Philips Hue Play joue les premiers rôles. Petite barre lumineuse, gros effet waouh. Pensée pour habiller vos soirées ciné, vos sessions gaming ou simplement donner du cachet à votre intérieur, elle transforme l’ambiance d’une pièce en quelques secondes. Ce pack avec un duo de barre est parfait pour découvrir l’univers Hue, et actuellement, c’est moins 20% dans le panier chez Amazon.

Des LED Ambilight qui s’adapte aux Ă©crans

Compatibles avec les assistants vocaux

Facile d’utilisation

Au lieu de 139,99 euros, le pack Philips Hue Play est aujourd’hui disponible en promotion Ă 113,20 euros sur Amazon.

Des LED qui suivent le rythme des smart homes

Derrière son design discret, une barre noire au look épuré, posable à l’horizontale, à la verticale ou même fixée derrière un écran — se cache un vrai bijou d’éclairage dynamique. Compatible avec Alexa, Google Assistant et Apple HomeKit, elle s’intègre sans effort dans une installation domotique. On peut donc la piloter à la voix, via une app ou en automatisation (par exemple : « Éteins la Hue Play à 23h si Netflix est coupé »).

Et pas besoin d’être un tech-savvy : l’installation est plug-and-play, le bloc d’alimentation inclus permet même de connecter jusqu’à deux barres Hue Play sur la même base pour un setup multi-écrans, façon cockpit de joueur pro.

La Hue Play peut afficher plus de 16 millions de couleurs et toute une gamme de blancs chauds à froids, avec des transitions ultra-fluides. Mais là où elle brille vraiment, c’est quand elle réagit en temps réel au contenu de l’écran via l’écosystème Hue Sync (et le Hue Bridge… on y revient plus bas). Explosion dans un jeu ? La lumière suit. Scène romantique ? Ambiance tamisée. Elle devient une extension de l’image et ajoute une dimension totalement immersive à vos soirées.

Polyvalente et design

Au-delà de l’effet “wow” pendant les films et jeux, les Hue Play savent aussi jouer la carte de la discrétion. Elles peuvent devenir des lampes d’ambiance douce, parfaites en fond pour bosser, lire ou juste chiller avec une lumière indirecte. Et son design noir compact (25 cm de long) lui permet de s’intégrer partout, sans alourdir votre setup. Une étagère, un meuble TV, un bureau, elle s’adapte. Les barres sont entièrement contrôlables via l’application mobile Philips Hue (iOS / Android), qui permet de choisir les couleurs, créer des ambiances, programmer des scènes lumineuses ou encore gérer l’intensité en un geste.

Et pour les plus geeks, l’appli Hue Sync Desktop (Windows/Mac) permet de synchroniser la lumière avec les vidéos, les jeux ou la musique diffusée sur l’ordinateur, pour une immersion complète, parfait pour se lancer dans The Last Of Us Part II sur PC. Tout serait parfait… si le Hue Bridge, autrement dit le cerveau de l’écosystème Hue, était fourni. Car sans lui, impossible de profiter de la synchronisation avec l’écran, de la gestion multi-zones ou des intégrations domotiques avancées. Et non, il n’est pas inclus dans ce pack. Il faudra donc repasser par la case achat (environ 50 €) pour débloquer tout le potentiel de la barre lumineuse.

