Ce TV Philips avec sa dalle OLED en 55 pouces, l’Ambilight et 144 Hz lâche 250 € sur son prix

Le très récent TV Philips 55OLED809 équipé de son magnifique système Ambilight et d’un taux de rafraichissement de 144 Hz est taillé pour les salons des plus exigeants d’entre nous. Une dalle OLED de 55 pouces et un prix qui se réduit avec un code promo sur Rakuten, de 1 299 euros de base à 1 049 euros.

Les nouvelles générations de TV OLED signées Philips sont attendues pour septembre, avec leur lot d’annonces alléchantes… sauf les prix, soigneusement gardés sous silence. Mais pour celles et ceux qui ne veulent ni patienter ni exploser leur budget sur les prochaines dalles néerlandaises, voici une bonne nouvelle : sur Rakuten, le modèle 55OLED809 de 2024 en 55 pouces, équipé de son emblématique système Ambilight, bénéficie d’une réduction de plus de 200 euros aujourd’hui.

Les points forts du TV Philips 55OLED809

Un écran OLED 4K de 55 pouces

Le système de LED Ambilight

Un taux de rafraichissement de 144 Hz

Au lieu de 1299 euros, le TV Philips 55OLED809 est aujourd’hui disponible en promotion à 1049 euros sur Rakuten avec le code PAQUESTOLE50.

L’OLED qui fait le show jusque sur les murs

Au cœur de ce téléviseur, une dalle OLED dernier cri. Plus lumineuse, plus précise, plus durable, elle offre des noirs abyssaux et des couleurs explosives, le tout dopé à l’IA Philips P5 de 8ᵉ génération. Cette puce optimise chaque scène en temps réel : contraste, netteté, fluidité… rien n’est laissé au hasard. Même les sources de moins bonne qualité sont sublimées. Le 4K UHD est évidemment de la partie, avec prise en charge des formats HDR les plus pointus : HDR10+, Dolby Vision et HLG. Que ce soit pour du streaming, ou du Blu-ray, c’est net, fluide, vibrant.

Philips reste fidèle à son ADN : finesse, métal brossé, pieds ajustables, et surtout Ambilight 3 côtés. Cette techno maison reste un must pour l’immersion, avec une lumière qui s’adapte dynamiquement aux couleurs affichées. De quoi transformer un simple visionnage en spectacle sensoriel.

Du côté de l’audio, Philips a soigné sa copie. Le 55OLED809 embarque 70 watts de puissance, un caisson de basses intégré et un système compatible Dolby Atmos. Ce qui en résulte, c’est un son ample, spatial, qui colle parfaitement à l’image. Pas besoin d’investir dans une barre de son tout de suite, sauf si vous voulez pousser l’expérience à fond, auquel cas, un détour par notre guide des meilleures barres de son testées par nos soins s’impose.

Un Smart TV bien connecté, pensé pour le gaming

Sous le capot, Google TV pour l’interface. Navigation fluide, accès direct à Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, etc. Et bien sûr, compatibilité Google Assistant, Amazon Alexa, Apple AirPlay 2 et Chromecast intégré.

Pour les joueurs, c’est du tout bon — et même un peu plus. La Philips 55OLED809 coche toutes les cases de l’expérience gaming haut de gamme avec ses ports HDMI 2.1 et la prise en charge des technologies VRR (Variable Refresh Rate), ALLM (Auto Low Latency Mode), G-Sync et FreeSync Premium. Une fluidité d’image optimale en 4K à 120 Hz, sans tearing ni saccades, que ce soit sur PS5 Pro, Xbox Series X/S ou PC de compèt’.

Et comme le plaisir ne s’arrête pas au visuel, ce téléviseur est aussi compatible DTS Play-Fi, permettant d’intégrer l’écran dans un système multiroom audio. Vous pouvez ainsi connecter des enceintes sans fil partout chez vous, pour une ambiance sonore cohérente et enveloppante, que vous soyez devant votre jeu ou en train de cuisiner.

