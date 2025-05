Nvidia GeForce 5070 Ti : quand la meilleure carte graphique du moment revient en stock avec une promotion

Annoncée lors du CES 2025, la RTX 5070 Ti est l’une des dernières cartes graphiques lancées par Nvidia. Ce modèle, que l’on recommande les yeux fermés, est actuellement disponible à 869 euros au lieu de 949 euros sur PC Componentes.

Représentante du milieu de gamme au sein de la génération Blackwell, la nouvelle carte graphique Nvidia GeForce RTX 5070 Ti se positionne comme une alternative nettement plus abordable aux modèles haut de gamme que sont les RTX 5090 et RTX 5080. Malgré son tarif plus contenu, la RTX 5070 Ti est toutefois capable d’offrir des performances solides, notamment en 1440p, et même en 4K.

Les atouts de la RTX 5070 Ti

Des parties en 4K

De bonnes performances en ray tracing

Le DLSS 4 et la Multi-Frame Generation

Auparavant affichée à 949 euros, la carte graphique Nvidia GeForce RTX 5070 Ti peut désormais vous revenir à 869 euros chez PC Componentes.

Des performances assurées en 4K

La Nvidia GeForce RTX 5070 Ti de Zotac présentée ici embarque tout d’abord trois ventilateurs sous son châssis ; le design est forcément plus tape-à-l’œil, comme sur la majorité des cartes overclockées d’usine, mais ce n’est pas forcément un point négatif.

Une fois bien installée dans sa tour PC, la carte graphique offre des performances vraiment convaincantes en 1440p, mais aussi en 4K grâce aux apports de la GDDR7 (16 Go ici) ultra-rapide (896 Go/s contre 672 Go/s pour la précédente 4070 Ti Super). En 4K, la RTX 5070 Ti est plus de 18 % plus performante que le modèle précédent en rasterisation.

Les gains sont en revanche légèrement inférieurs en ray tracing par rapport à la RTX 4070 Ti Super, de l’ordre de 12,6 %. Par exemple, Cyberpunk 2077 tournait autour des 30 images par seconde en 1440p lors de notre test, alors qu’il est possible de dépasser les 60 FPS sur A Plague Tale Requiem.

La magie du DLSS 4 et de la MFG

La technologie DLSS 4 est également de la partie et fait des merveilles, mais ce n’est pas tout : on peut aussi compter sur la Multi-Frame Generation (MFG), exclusive aux cartes graphiques RTX 50 et capable d’ajouter jusqu’à trois images supplémentaires par image rendue traditionnellement par le GPU. Elle débloque le jeu en 4K pour un GPU qui se positionne sur le 1440p à haut rafraîchissement.

Ainsi dans Cyberpunk 2077 en 1440p avec les options de path tracing activées, on dépasse les 60 FPS avec le DLSS en mode Performance, jusqu’à atteindre les 200 FPS avec la MFG 4X. Enfin, côté consommation énergétique et chauffe, la RTX 5070 Ti reste raisonnable : entre 250 et 300 W selon les titres.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Nvidia GeForce RTX 5070 Ti.

