Haut les mains : la borne d’arcade Time Crisis avec deux pistolets est bradée à -30 % sur Amazon

Il fut un temps où le jeu vidéo se vivait debout, les deux mains crispées sur un joystick ou flingue en plastique, les poches pleines de pièces de 10 francs. Un temps où la salle d’arcade était le temple du réflexe et du high score, et où l’écran ne tenait pas dans une poche. Les bornes d’arcade, c’était plus qu’un meuble électronique, c’était un rite, un rendez-vous, un lieu bruyant, vibrant, avec ses boss à dompter et ses potes à impressionner. Aujourd’hui, ces machines mythiques reviennent dans nos salons, allégées, modernisées, mais sans renier leur ADN. Grâce à des marques comme Arcade1Up, on peut à nouveau entendre le clac de la gâchette et sentir la tension d’un dernier niveau sans bouger de chez soi avec en plus 232 euros de réduction.

Les atouts de cette borne Arcade1UP

4 jeux intégrés : Times Crisis, Point Blank, Steel Gunner 1 & 2

Un écran LCD de 17 pouces

Une pédale physique pour se planquer à l’ancienne

Pistolet à retour de force pour un feeling arcade

Connexion Wi-Fi pour le leaderboard

Un montage simplifié

Au lieu de 799,99 euros, la Arcade1UP Time Crisi est aujourd’hui disponible en promotion à 567,99 euros sur Amazon.

L’expérience de tir dans votre salon (ou votre salle de jeu)

On parle ici d’une vraie borne d’arcade, mais pensée pour s’inviter dans un salon sans tout envahir. Format réduit (180 x 72 x 48 cm), mais fidèle à l’esprit d’époque, cette version de Time Crisis signée Arcade1Up reprend tous les codes qui ont fait transpirer les joueurs à coups de continues dans les années 90.

L’extérieur a été revu pour la maison, moins massive (45 kg) qu’une borne d’arcade pro, mais loin d’être un simple jouet. Le gameplay reste old school : un flingue en main, une pédale au pied pour se planquer ou ressortir, tirer, et une cadence de jeu tendue comme un boss de fin de niveau.

L’écran LCD de 17 pouces assure un affichage net, lumineux et fluide. Pas de ghosting ou de décalage, même dans les scènes les plus chargées. La dalle est bien calibrée, avec des contrastes francs et des couleurs propres, loin du flou cathodique des nineties, mais sans trahir l’ambiance visuelle d’origine.

Une borne, plusieurs classiques

En plus de Time Crisis, la borne embarque trois autres classiques du tir à l’ancienne. Point Blank d’abord, un pur concentré d’adrénaline et de réflexes : mini-jeux de précision, cibles qui surgissent sans prévenir, situations absurdes, mais ultra-efficaces pistolets en main. Le genre de titre qui reste fun même à deux heures du matin.

À cela s’ajoutent Steel Gunner et Steel Gunner 2 deux rails shooters emblématiques de l’âge d’or des bornes Namco, ambiance SF bien pixelisée, ennemis qui explosent façon sprites 90s, et ce feeling qu’on avait dans les salles sombres, casque sur les oreilles et mains crispées sur le flingue. Des titres qui sentent bon la sueur des jetons et la vibration des caissons de basse d’époque.

Ici, pas besoin de patch, de compte, ou de 45 minutes de mises à jour avant de jouer comme sur les consoles modernes. La borne est plug and play : on allume, et on joue. Mais pour les compétiteurs modernes, le Wi-Fi intégré permet de se connecter aux leaderboards en ligne. Le scoring prend une autre dimension, vous pouvez comparer vos runs avec d’autres joueurs dans le monde, sans quitter votre salon.

