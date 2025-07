À moins de 500 €, ce TV 4K QLED de 55″ (144 Hz, HDMI 2.1) devient un super deal

Le TV connecté Thomson 55QG7C04 en 55 pouces (139 cm) est un très bon plan pour s’équiper d’un écran 4K à 144 Hz avec HDR, Dolby Vision et Google TV. Sur Boulanger, il est affiché à 499 euros contre 699 euros.

Avec sa diagonale de 55 pouces et son affichage 4K UHD à 144 Hz, la Thomson 55QG7C04 réunit une fiche technique idéale pour tous les types d’utilisateurs. Son image est soutenue par des technologies comme le Dolby Vision et le HDR, qui offrent une profondeur de contraste et des couleurs boostées, même dans les scènes sombres. Et Boulanger fait un rabais de 200 euros sur ce TV.

Les points forts de ce TV Thomson 55QG7C04

Une dalle LED 4K UHD à 144 HZ

Les technologies Dolby Vision et Atmos

Le système Google TV

Au lieu de 699 euros, le Thomson 55QG7C04 est aujourd’hui disponible en promotion à 499 euros sur Boulanger.

Une dalle LED polyvalente taillée pour tout faire

Avec sa diagonale de 55 pouces et son affichage 4K UHD à 144 Hz, la Thomson 55QG7C04 coche toutes les cases pour les amateurs de cinéma, de sport et de gaming. Son image est soutenue par des technologies comme le Dolby Vision et le HDR, qui offrent une immersion performante, même dans les prises de vues noires.

Côté audio, pas de barre de son intégrée, mais un traitement Dolby Atmos qui fait le job pour une immersion correcte, surtout à ce prix. Ajoutez à cela une compatibilité complète avec les assistants vocaux Google, un Chromecast intégré et un système Google TV : on est sur une Smart TV moderne, efficace et bien connectée.

Pour les joueurs, deux ports HDMI 2.1, le support du VRR et de l’ALLM assurent une fluidité exemplaire avec les consoles de nouvelle génération. La fréquence native de 144 Hz garantit quant à elle une belle réactivité, même sur les FPS nerveux.

Une connectique généreuse et bien pensée

Malgré son tarif contenu, cette TV Thomson embarque une connectique complète. On retrouve quatre ports HDMI dont deux HDMI 2.1, ce qui permet de brancher une console nouvelle génération, une box TV et un autre appareil type ampli ou lecteur sans compromis. Trois ports USB sont également présents, ainsi qu’une prise casque, une sortie optique, du Bluetooth pour les accessoires externes, et un port Ethernet pour ceux qui préfèrent le câble au Wi-Fi.

Le support des normes ARC et CEC permettent de centraliser la gestion de plusieurs appareils via une seule télécommande. Pratique pour éviter de jongler entre les zappeurs.

En plus de ça, le TV couvre tous les standards de réception : TNT, satellite, câble, Fransat… Il intègre même un assistant vocal pour piloter le tout à la voix. Le genre de petit confort qui change la vie au quotidien.

Afin de comparer le Thomson 55QG7C04 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs TV de 55″ du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.