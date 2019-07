Les #PrimeDay sont là et vous êtes noyés sous les offres ? Pas d’inquiétudes, nous sommes là pour vous guider parmi les meilleurs bons plans… ceux qui méritent votre argent.

Les Amazon Prime Day sont l’occasion de faire des bonnes affaires, nous avons donc épluché donc l’ensemble des offres pour vous sélectionner les vrais bons plans : ceux qui méritent votre argent. Un bon plan est à la fois une belle baisse de prix, mais aussi un bon produit que l’on aurait acheté en dehors de toutes périodes de promotions.

Il faut être abonné Prime pour en profiter, ça sert à quoi ?

Nous n’allons pas vous re-expliquer ce qui est bien expliqué dans l’article dédié. Amazon Prime est un service premium qui permet d’accéder à quelques services supplémentaires par rapport à l’offre classique gratuite. Premièrement, vous pouvez profiter de moments de promotions, comme ces Prime Day. C’est l’occasion de faire quelques économies. L’aspect le plus intéressant de l’abonnement est surtout de pouvoir bénéficier gratuitement de la livraison rapide pour vos achats. Si vous commandez souvent chez Amazon, c’est une option pratique.

Personnellement, j’ai surtout apprécié découvrir deux services : Amazon Photos qui m’a permis de sauvegarder toutes mes photos personnelles de façon illimitée. Mais aussi Amazon Prime Video, un service de SVoD qui propose un catalogue de séries et de films très complémentaire à Netflix.

Il y a également : Prime Music et Twitch Prime. Sachez également que vous pouvez faire bénéficier de quelques services (dont la livraison rapide) à deux membres de votre famille (ou amis proches).

Amazon Prime est disponible à 49 euros par an ou à 5,99 euros par mois. Les nouveaux clients peuvent d’ailleurs bénéficier d’un mois d’essai gratuit.

Si les offres ne sont pas disponibles, soit c’est une rupture de stock… soit elles n’ont pas encore commencé. Revenez régulièrement sur cet article qui sera mis à jour plusieurs fois par jour.

Un smartphone : Samsung Galaxy S10e, Huawei Mate 20 Pro et l’Apple iPhone XR

Et pourquoi pas un smartphone ? Nous avons sélectionné trois smartphone de haute volée avec des prix intéressants.

On débute avec le Samsung Galaxy S10e. Les constructeurs ont passé des années à nous faire croire que tout ce qui est plus grand est mieux : écrans plus grands, batteries plus volumineuses et prix toujours plus haut…. Heureusement, pour le Galaxy S10E, ce n’est plus le cas.

Et encore, 5,8 pouces de diagonale d’écran, ce n’est pas petit. Même à l’intérieur il n’y a rien de petit : Qualcomm Snapdragon 855. Ce n’est pas pour rien qu’il a obtenu 9/10 sur FrAndroid.

459 euros pour le dernier SoC de Qualcomm, un écran AMOLED et la qualité Samsung, c’est un bon prix.

Retrouver le Samsung Galaxy S10e sur Amazon

Le Huawei Mate 20 Pro mérite sa place : il était vendu à plus de 1 000 euros lors de sa sortie fin 2018. De bonnes performances, une excellente autonomie, charge sans fil, déverrouillage facial, écran OLED… beaucoup d’éloges et encore nous n’avons pas évoqué la partie photo qui est également excellente sous le sigle de Leica. Un bon smartphone qui va bénéficier des dernières mises à jour Huawei, que demander de plus ? Maxime a d’ailleurs livré son avis après 4 mois de test.

Il faut compter 499 euros pendant les Prime Day, c’est plus que la moitié du prix d’origine du smartphone.

Retrouver le Huawei Mate 20 Pro sur Amazon

Enfin terminons pour l’iPhone XR. Entre les iPhone XS et l’iPhone XR, il y a deux différences essentiellement : l’écran et l’appareil photo. Commençons par le premier, et sur la dalle LCD de 6,1 pouces qui équipe l’appareil qui vient de sortir. LCD contre OLED, tout le monde est d’accord pour le dire : l’OLED des iPhone X(S) et XS Max est meilleur.

Néanmoins comme nous avons pu le voir dans notre test, la dalle LCD du XR est excellente. Sa définition d’écran est du HD… et pour autant, les avis sont unanimes, on ne voit pas les pixels à l’usage et c’est une très bonne dalle, notamment parce que la colorimétrie est calée en usine pour chaque appareil. Du côté de la photo, à l’avant pas de changement : l’encoche intègre le même système de caméra TrueDepth qui sert autant à Face ID qu’aux selfies en mode portrait ou encore qu’aux animojis. Au dos en revanche, l’iPhone XR n’a qu’un seul appareil, contre deux pour les XS. Mais cette unique caméra est strictement identique à celle des XS, il s’agit du même capteur de 12 mégapixels sous le capot, du même système de lentilles et des mêmes traitements logiciels derrière.

Pour 699 euros, c’est un bon prix pour un bon produit.

Retrouver l'Apple iPhone XR sur Amazon

Un PC portable : Microsoft Surface Pro 6 et Huawei Matebook 13

Le porte-étendard de Windows 10 est en promo ! La Surface Pro 6 est un PC hybride qui a passé avec brio les années, cette tablette est désormais mûre. Légère, portable et elle dispose de toute la puissance de Windows 10 et des applications de bureau. Il n’y a toujours rien de tel dans le monde Windows, malgré certaines offres similaires de fabricants de PC.

Pour 749 euros, il s’agit de la version Intel Core i5, 8 Go de mémoire RAM et 128 Go de stockage en SSD. Si vous hésitez, nous conseillons de lire le test de FrAndroid.

Retrouver la Microsoft Surface Pro 6 sur Amazon

Plus traditionnel pour un PC portable, le Huawei Matebook 13 est en promo dans une configuration solide. On retrouve les finitions excellentes du Matebook X Pro, il est compact et puissant. Nous l’avons testé.

929,99 euros dans une très grosse configuration avec 512 Go de SSD et du Intel Core i7.

Retrouver le Huawei Matebook 13 sur Amazon

Les produits Amazon : Echo, Fire TV et Kindle en promos

Tous les produits Amazon sont en promotions, difficile de les lister tous. Personnellement, je vous conseille l’Echo Dot à 25 euros, une petite enceinte connectée pratique. Il y a aussi l’Echo Input (20 euros) pour rendre intelligent votre système audio actuel. Je vous conseille également la Fire TV (25 euros) si votre TV n’est pas connectée, très pratique.

Enfin, les deux Kindle sont des références des lieuses électroniques :

Des ampoules connectées : les kits Philips Hue

Vous avez envie d’équiper votre maison avec un éclairage intelligent ? Philips propose avec Hue la plus grande gamme d’ampoules connectées, toujours avec un bon rapport qualité/prix. Nous conseillons cette lecture pour débuter.

Le kit de démarrage est à 69,99 euros (au lieu de 149 euros).

Une console : la Nintendo Switch

Et pourquoi pas enfin craquer pour la Nintendo Switch ? La console qui a une petite soeur désormais, la Lite, est devenue la console de jeu incontournable.

La Nintendo Switch est aujourd’hui disponible sur Amazon à 265 euros grâce aux réductions des Prime Day 2019.

Retrouvez la Nintendo Switch Gris à 265 euros

Retrouvez la Nintendo Switch Néon à 265 euros

