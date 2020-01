Soldes 2020 : le Xiaomi Mi Band 3 est déstocké à 12 euros seulement

Le Xiaomi Mi Band 3 est un bracelet connecté abordable de base, vendu généralement une trentaine d’euros. Pendant les soldes d’hiver 2020, Cdiscount le propose à 12 euros seulement.

Le Xiaomi Mi Band 3 est un ancien modèle. Son successeur possède dorénavant un écran en couleur, mais le sien — en noir et blanc — ne l’empêche pas d’afficher toutes les informations nécessaires. De plus, le produit pas cher de Xiaomi pendant les soldes 2020 propose toutes les fonctionnalités que l’on attend d’un bracelet connecté, alors pourquoi se priver ?

En bref

Le design discret

L’autonomie généreuse

Le grand nombre de fonctionnalités disponibles

Au lieu de 29,99 euros, le Xiaomi Mi Band 3 s’affiche à 12,99 euros pendant les soldes d’hiver 2020 sur Cdiscount. Avec cette offre, vous économisez 57 % sur son prix d’origine.

Si vous préférez le Xiaomi Mi Band 4 avec son écran en couleur, il est quant à lui proposé à 29,99 euros sur Cdiscount, contre 39,99 euros habituellement.

En savoir plus 👇

Le Xiaomi Mi Band 3 est une évolution mineure de son prédécesseur, le Mi Band 2. Il embarque un petit écran OLED de 0,78 pouce qui propose une définition de 128 x 80 pixels, suffisant pour afficher les différentes notifications (appels, SMS, alarme, etc.). Résistant à la poussière et à l’immersion dans l’eau jusqu’à 50 mètres de profondeur, il reste fonctionnel sous la pluie, sous votre douche ou encore lors de vos séances de natation. Avec sa batterie de 110 mAh, l’autonomie de ce bracelet connecté est par ailleurs estimée à une vingtaine de jours environ.

Il est également capable de détecter différentes activités sportives telles que la marche à pied, la course en plein air et en intérieur (sur tapis roulant), ou encore l’équitation. Il suffit de lever son poignet pour avoir un aperçu de la distance parcourue, de la vitesse, du nombre de pas, du nombre de calories brûlées ou encore de la fréquence cardiaque. Vous pouvez aussi avoir accès à d’autres statistiques via l’application Mi Fit (disponible sur Android et iOS), comme le suivi du sommeil par exemple.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Mi Band 3.

