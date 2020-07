Les AirPods Pro à 185 € pour les soldes… presque même prix que les AirPods 2

Les AirPods Pro sont les meilleurs écouteurs sans-fil d'Apple. Ils offrent la réduction de bruit active à l'ultra populaire gamme AirPods. D'habitude vendus au prix de 279 euros, Rakuten baisse le prix à 185 euros avec un code promo à l'occasion des soldes d'été 2020.

Les AirPods se sont vite imposés comme les champions des écouteurs true wireless. Apple a réussi son pari en les intégrant parfaitement à son écosystème de produits et avec l’arrivée de la déclinaison Pro, les AirPods ont accueilli la réduction de bruit active tant attendue. Pour les soldes d’été 2020, ils sont encore moins chers que les AirPods 2 avec le boitier de charge filaire.

En bref

L’intégration à l’écosystème Apple

La réduction de bruit active

L’autonomie de 24 heures avec la boite de charge

Les AirPods Pro d’Apple sont disponibles à 185 euros sur Rakuten au lieu de 279 grâce au code promo RAKUTEN20. Ce dernier expire le 16 juillet prochain.

Le modèle envoyé est un modèle importé. Si vous souhaitez passer par un marché vert et recevoir un modèle français, Rue du Commerce propose les AirPods Pro à 239 euros au lieu de 279.

Pour en savoir plus 👇

Apple a toujours pris un grand soin à mettre en place un écosystème le plus simple à utiliser possible. Les AirPods Pro en sont le parfait exemple. Ouvrez le boîtier de charge et ils se connectent automatique à votre iPhone, iPad ou Mac. Enlevez-en un de vos oreilles, la musique s’arrête, pressez l’oreillette, Siri se lance, tout est pensé pour fonctionner « comme par magie ».

La grosse avancée par rapport aux AirPods classiques est la réduction de bruit active. Elle n’est pas aussi efficace qu’avec un casque Bose ou Sony, mais elle reste très efficace pour un produit aussi compact. Apple a pensé à intégrer plusieurs modes de réduction ou même d’amplification du bruit extérieur.

Les écouteurs utilisant des embouts en caoutchouc, Apple propose un système permettant d’analyser au mieux quel embout vous convient le mieux et d’égaliser le son en fonction de la forme de votre conduit auditif pour vous offrir la meilleure expérience possible.

La certification IPX4 les rend résistants à la pluie et à la transpiration et leur autonomie de 4h30 est accompagnée de son boîtier de charge qui ajoute 19h30 au tout. Ce boîtier se recharge soit par lightning ou sans-fil via la technologie Qi.

Retrouvez notre test complet des Apple AirPods Pro pour en savoir encore plus.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article est victime de son succès, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les Apple AirPods Pro.

