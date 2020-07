Toujours excellent en 2020, Huawei P30 est à 379 euros avec RED by SFR

Il a un peu plus d'un an, mais le Huawei P30 reste un très bon smartphone, surtout quand il descend à moins de 400 euros. Ça tombe bien, RED by SFR le propose à 379 euros au lieu de son prix habituel de 450 euros.

Le Huawei P30 est l’un des smartphones qui profite le mieux de sa décote. Il est toujours excellent, mais sa sortie en avril en 2019 et les déboires de Huawei des derniers mois ont poussé les vendeurs à baisser son prix drastiquement. Pour 379 euros, il est compliqué de trouver un meilleur rapport qualité-prix.

Le Huawei P30 en bref

Une excellente qualité de fabrication

Des performances de haute volée

Son magnifique écran OLED

Le Huawei P30 est disponible à 379 euros chez RED by SFR au lieu de 449 euros. Le smartphone est désimlocké et peut être utilisé avec n’importe quel opérateur.

Pour en savoir plus 👇

Le Huawei P30 est un beau smartphone. Sa qualité de fabrication tout comme son design sont dignes d’un flagship, capable de rivaliser avec l’apparence des Samsung, Apple et consorts. Le seul bémol pouvant être l’encoche en goutte d’eau si vous n’aimez pas cet élément esthétique.

L’écran de 6,1 pouces de ce P30 est une réussite dès que vous paramétrez la colorimétrie vous-même pour qu’elle arrête de trop tirer vers le bleu. Après ça, la dalle AMOLED FHD+ vous offre une excellente expérience visuelle même si on aurait apprécié un taux de rafraîchissement de 90 Hz, c’est sur ce point que le P30 accuse le plus son âge puisque c’est presque la norme désormais.

Le SoC Kirin 980, coupé à 6 Go de mémoire vive propose d’excellentes performances. Les tâches quotidiennes classiques tournent sans ralentissements et la fluidité du smartphone est exemplaire, même dans des jeux gourmands. La batterie de 3650 mAh lui permet de tenir plus d’une journée sans problème.

Côté photo, le P30 embarque un triple capteur photo (40 + 16 + 8) qui réalise de très bons clichés. Dans cette gamme de prix, seul le Pixel 3a peut lui faire de l’ombre et encore, il n’est pas aussi polyvalent.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre test complet et détaillé du Huawei P30.

