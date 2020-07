Le bonheur d’un écran PC 24 pouces 144 Hz à moins de 140 euros

Les soldes sont l'occasion parfaite pour changer de moniteur pour votre PC ou votre console. L'écran ViewSonic VX2458-C-mhd 24" allie une définition Full HD et un taux de rafraîchissement de 144 Hz dans une dalle incurvée. Avec un code promo, son prix passe de 150 à 137 euros via Acheter sur Google.

Un bon écran pour votre PC est primordial si vous souhaitez la meilleure expérience de jeu possible. Bonne nouvelle, il est possible de trouver de bons produits pour moins de 150 euros avec le moniteur ViewSonic 24″ qui offre une dalle incurvée Full HD et un taux de rafraîchissement à 144 Hz pour un très bon prix lors des soldes.

En bref

Un taux de rafraîchissement de 144 Hz

Compatible AMD FreeSync

Un écran incurvé

Le moniteur ViewSonic VX2458-C-mhd est disponible à 137 euros sur Acheter Sur Google au lieu de 149 euros grâce au code PROMOJUILLET8.

Ce moniteur ViewSonic est un très bon produit pour cette gamme de prix. Pour des choix d’économies, la dalle est une TFT, un type de dalle bien particulier qui permet d’obtenir un taux de fabrication assez bas.

Pour autant, les spécificités de cette dalle sont très bonnes avec une définition Full HD, mais surtout un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Ainsi, vous pourrez profiter d’une excellente fluidité d’affichage, parfait pour une partie de jeu vidéo.

Une spécificité qui plaira surtout aux joueurs, l’écran intègre également la technologie de « Low Input Lag » pour éviter une latence trop importante et son temps de réponse n’est que d’1 ms. La compatibilité AMD FreeSync est aussi de la partie pour éviter le tearing en jeu.

Cependant, cet écran ne sert pas qu’à être utilisé avec un ordinateur. Il dispose de trois ports de connexion : un DisplayPort, un HDMI et un DVI pour connecter un ordinateur, une console de jeu et une box TV. Les haut-parleurs intégrés permettent une plus grande flexibilité pour ceux qui ne souhaitent pas avoir à acheter des enceintes à côté.

