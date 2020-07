Craquez pour une TV QLED Samsung 55″ à 660 euros sur Rue du Commerce

Les téléviseurs Samsung QLED sont de très bons produits. Le QE55Q60R, modèle d'entrée de gamme de 2019, est proposé au rabais sur Rue du Commerce, sorti à 1000 euros puis descendu à 800, il est maintenant à 660 euros à l'occasion des soldes.

La renommée de Samsung sur le marché des téléviseurs n’est pas à refaire. Le modèle QLED 55 pouces d’entrée de gamme de l’année dernière, le QE55Q60R, avec une dalle 4K, avec un taux de rafraîchissement de 100 Hz, compatible HDR 10 et 10+ est disponible pour seulement 659 euros au lieu de 800 euros chez Rue du Commerce.

La TV QLED Samsung 55″ en bref

Du QLED 55 pouces à 659 euros

Un taux de rafraîchissement de 100 Hz

Compatible HDR 10 et 10+

La TV QLED Samsung QE55Q60R est disponible à 659 euros sur Rue du Commerce au lieu de 799 euros.

Pour en savoir plus 👇

Le QLED est une doué pour la restitution des couleurs, ajoutez cela une définition 4K UHD et vous aurez une excellente qualité d’affichage. On peut regretter des contrastes pas forcément au niveau d’une dalle OLED mais cela reste tout de même très satisfaisant pour un téléviseur à ce prix.

Le téléviseur est d’ailleurs compatible HDR 10 et l’HDR 10+ pour offrir une qualité d’affichage encore plus optimale devant vos films préférés. Couplez ça à la technologie sonore Dolby Digital + et vous vous retrouvez avec un excellent combo. Son taux de rafraîchissement de 100 Hz permet également de profiter d’une fluidité d’affichage excellente pour des parties de jeu vidéo.

Cette TV est d’ailleurs une SmartTV, elle embarque un OS made in Samsung avec l’assistant Bixby intégré et de nombreuses applications comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+ ou encore OCS. Le téléviseur est compatible avec l’assistant Google et Alexa pour le contrôler à la voix sans avoir à toucher la télécommande.

On a aussi une bonne variété de ports avec 4 entrées HDMI, 2 entrées USB 2.0 pour lire des fichiers multimédias depuis un disque dur ou clé USB et les classiques entrées TNT, antenne et sortie audio.

