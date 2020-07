5 To de stockage pour 110 euros avec le disque dur portable WD sur Amazon

Le disque dur externe WD Elements avec 5 To de stockage est en promotion chez Amazon à 109 euros au lieu 159 pour les soldes.

Western Digital est un expert quand il s’agit de faire des disques durs externes à petit prix. Son WD Elements est en promotion sur Amazon dans sa version avec 5 To de capacité. Avec ça, vous avez de quoi voir venir avant de le remplir entièrement.

En bref

Une grande capacité de stockage

USB 3.0

Un prix imbattable

Le disque dur Western Digital Elements 5 To est disponible à 109 euros sur Amazon au lieu de 159 euros.

Pour en savoir plus 👇

La gamme Elements de Western Digital est exactement ce que son nom indique : elle intègre les éléments essentiels à un disque dur portable et oublie les fioritures et fonctionnalités annexes pour ne pas faire monter la facture.

On a donc un corps en plastique qui, bien qu’il ne respire pas la solidité, permet déjà de réduire un peu le prix. Attention donc à ne pas le faire tomber, car la coque ne sera que très peu protectrice…

Là où le disque dur est solide, c’est évidemment sa capacité de stockage. Avec 5 To de stockage, vous allez pouvoir stocker énormément de fichiers variés et plus lourds les uns que les autres. En plus, 5 To est la limite pour qu’un DD n’ait pas besoin d’une source d’énergie annexe donc il peut directement se brancher sur un port USB sans avoir besoin d’une prise de courant à côté.

Pour brancher le disque dur, un port Micro-USB B compatible USB 3.0 pour avoir d’excellentes vitesses de transfert de 130 Mo/s. On peut regretter l’absence de USB-C, mais comme pour la coque en plastique, la différence de prix aurait été plus importante…

