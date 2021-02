Nord N10 : le smartphone 5G de OnePlus passe sous les 300 euros

Le OnePlus Nord N10 est un smartphone milieu de gamme compatible 5G. Il est aujourd'hui disponible en promotion avec 50 euros de réduction, un étui Bumper Case Black et des écouteurs OnePlus Bullets Wirelsss Z Black offerts.

OnePlus a agrandi son catalogue de smartphones en se positionnant sur l’entrée et le milieu de gamme avec sa gamme Nord. Son N10 en fait partie, il se positionne juste en dessous du Nord classique pour offrir aux utilisateurs un téléphone encore plus abordable et tout de même compatible 5G. Il est actuellement 50 euros moins cher, avec deux cadeaux en bonus.

En bref

La puissance du Snapdragon 690

L’écran IPS LCD de 6,49 pouces à 90 Hz

La compatibilité avec la Warp Charge 30 W

Au lieu de 349 euros, le OnePlus Nord N10 compatible 5G est aujourd’hui disponible en promotion à 299 euros sur le site officiel, avec un étui Bumper Case Black et des écouteurs OnePlus Bullets Wirelsss Z Black offerts.

Le OnePlus Nord N10 reprend le design de la plupart des smartphones en 2021, à savoir ce look borderless avec un écran poinçonné, ici en haut à gauche. La dalle n’est pas AMOLED, mais IPS LCD de 6,49 pouces affichant une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels. Elle a tout de même la particularité de proposer un taux de rafraichissement à 90 Hz pour une fluidité exemplaire.

Le capteur d’empreintes digitales n’est d’ailleurs pas logé sous l’écran, mais au dos du téléphone. Juste en dessous, on aperçoit le logo de la marque chinoise et, en haut à gauche, le module photo. Il se compose d’un capteur principal de 64 mégapixels (f/1,79), un ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2,25, 119°) ainsi qu’un module macro et un capteur monochrome de 2 mégapixels chacun. Sur le papier, cela promet une belle polyvalence.

Du côté des performances, le smartphone de OnePlus est propulsé par un Snapdragon 690, une puce milieu de gamme de Qualcomm, avec 6 Go de RAM. Cette configuration promet d’être plus performante qu’un appareil équipé d’un Snapdragon 732G, tout en apportant une compatibilité avec le réseau 5G. L’autonomie promet enfin d’être confortable avec une batterie de 4 300 mAh, d’autant plus que le système Warp Charge 30 W est de la partie pour récupérer rapidement des pourcentages.

