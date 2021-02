Huawei P40 et P40 Pro : les prix sont en chute libre pour la fin des soldes

Le prix des Huawei P40 et P40 Pro a fortement diminué. Après presque un an de présence sur le marché, on trouve aujourd'hui ces deux smartphones premium respectivement à 449 euros et 699 euros. Vous réaliserez donc une économie pouvant aller jusqu'à 350 euros.

Alors que des fuites concernant le Huawei P50 commencent à envahir la Toile, les actuels smartphones haut de gamme du constructeur chinois en profitent pour réduire leur prix avant l’arrivée de la relève. On parle aujourd’hui de 300 euros de moins pour le P40 Pro et 350 euros pour le P40 classique, par rapport à leur prix de lancement qui était respectivement de 999 et 799 euros.

Tout savoir sur les Huawei P40 et P40 Pro

Les Huawei P40 et P40 Pro ont des caractéristiques communes. Ils sont tous les deux équipés de la puce Kirin 990 avec 8 Go de mémoire vive. Sur le papier, c’est moins performant qu’un Snapdragon 865, mais la puissance est tout de même suffisamment considérable pour répondre à tous les besoins.

Mais ça s’arrête là. Les deux smartphones haut de gamme de Huawei sont ensuite très différents. L’un est plus petit que l’autre déjà. Le P40 classique possède un écran plat OLED de 6,1 pouces alors que le P40 Pro embarque un écran OLED de 6,58 pouces avec les bords incurvés sur les côtés, où son taux de rafraichissement monte même jusqu’à 90 Hz.

Pour la photo, ils ont tous les deux un capteur principal de 50 mégapixels (f/1,9). Ensuite, le P40 s’accompagne d’un ultra grand-angle de 16 mégapixels (f/2,2) et d’un téléobjectif x3 de 8 mégapixels (f/2,4) alors que le P40 Pro monte la barre un peu plus haute avec un ultra grand-angle de 40 mégapixels (f/1,8), un téléobjectif x5 de 12 mégapixels (f/3,4) et un capteur ToF (Time of Flight) pour la profondeur de champ. Quoi qu’il en soit, ce sont tous les deux excellents photophones.

L’autonomie est aussi à prendre en compte. Le plus endurant des deux est sans aucun doute le P40 Pro avec sa batterie de 4 200 mAh, avec un mode 90 Hz par ailleurs bien géré. Il récupère rapidement des pourcentages avec sa compatibilité charge rapide jusqu’à 40 W et la charge sans fil est de la partie. Le P40 ne s’en tire pas trop mal avec sa batterie de 3 800 mAh, mais il n’est que compatible charge rapide jusqu’à 22,5 W.

Notez enfin que les Huawei P40 et P40 Pro ne proposent pas les services de Google. Vous devrez donc télécharger vos applications préférées via App Gallery ou Petal Search.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire nos tests des Huawei P40 et Huawei P40 Pro.

