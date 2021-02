[…] Précommande Xiaomi Mi 11, avec un robot aspirateur offert ou 100 € en bon d’achat […]

Le Xiaomi Mi 11 est le premier smartphone à embarquer la nouvelle puce haut de gamme de Qualcomm, à savoir le Snapdragon 888. Il est dès aujourd'hui disponible en précommande, avec le Mi Robot Aspirateur AS7 offert via ODR ou avec un bon d'achat de 100 euros sur Amazon.

Le Mi 11 est le nouveau smartphone haut de gamme de Xiaomi, compatible 5G. Il a été annoncé officiellement en Chine, puis à l’internationale et en France, au travers de plusieurs conférences pour découvrir le smartphone. La date de précommande et les prix dans l’Hexagone ont été dévoilés en marge pendant un événement dédié le 16 février dernier.

Dès aujourd’hui, les précommandes sont donc lancées jusqu’au 8 mars 2021, avec de très belles offres pour le lancement.

Où précommander le Mi 11 ?

Pour le moment, la version 128 Go du Xiaomi Mi 11 est uniquement disponible sur Amazon. Elle s’affiche à 749 euros (donc 50 euros de moins que le modèle 256 Go) avec 100 euros offerts en bon d’achat, à faire valoir sur toute la plateforme du géant américain, et que vous recevrez dans les 2 jours suivant l’expédition de votre commande.

En ce qui concerne le modèle avec 256 Go de stockage, il est proposé à 799 euros à la Fnac ou sur Darty, Boulanger, Cdiscount et Rue du Commerce. En précommandant le Xiaomi Mi 11 chez l’un de ces enseignes, vous pourrez participer à l’ODR mise en place pour le lancement, qui permet d’obtenir un Mi Robot Aspirateur AS7 gratuitement.

Tout savoir sur le Xiaomi Mi 11

Le design du Xiaomi Mi 11 ne change pas tellement de son prédécesseur, mais le constructeur chinois vient parfaire la formule pour procurer de bonnes sensations à son utilisateur, aussi bien dans les mains qu’avec les yeux. Les finitions sont exemplaires et ce look borderless avec un écran aux bords incurvés sur les côtés produit un bon effet. La seule chose qu’on peut lui reprocher et qu’il est possible que quelques rayures apparaissent sur l’écran après quelques jours d’utilisation, et ce malgré la présence d’une protection Gorilla Glass Victus.

La dalle AMOLED est tout de même l’un des principaux atouts du nouveau smartphone haut de gamme de Xiaomi. Elle propose une grande diagonale de 6,81 pouces, accrochez-vous bien, avec une définition WQHD+ de 3 200 x 1 440 pixels, un taux de rafraichissement à 120 Hz, une compatibilité HDR10+, une luminosité maximale très élevée et une température des couleurs mesurées à 6 400 K en mode normal, soit à 100 K de la perfection. C’est tout simplement un excellent écran, voir l’un des meilleurs actuellement.

En retournant le Mi 11, on aperçoit évidemment son énorme module photo. Ce dernier est composé d’un capteur principal de 108 108 mégapixels (f/1,85), d’un ultra grand-angle de 13 mégapixels à 123° (f/2,4) et d’un objectif macro de 5 mégapixels (f/2,2). Il manquerait peut-être un zoom optique x2 dans cette liste, mais la polyvalence est tout de même au rendez-vous, d’autant plus avec un niveau d’excellence très apprécié pour les modes 108 mégapixels, macro et portrait. Ce n’est pas non plus le meilleur photophone du marché, mais il s’en tire très bien.

Source : Frandroid Source : Frandroid

Il est ensuite propulsé par le puissant Snapdragon 888, la nouvelle puce haut de gamme de Qualcomm qui équipera sans aucun doute un grand nombre de flagships en 2021. Mais le Xiaomi Mi 11 est le premier smartphone à s’en équiper, ce qui fait de lui le smartphone Android le plus puissant du moment. Cette configuration est par ailleurs bien plus puissante que celle des Samsung Galaxy S21 équipés du Exynos 2100. Le smartphone chinois est doté de 8 ou 12 Go de RAM selon le modèle choisi.

En ce qui concerne l’autonomie du Mi 11, elle ne dépassera pas la journée complète. Sa batterie de 4 600 mAh pourrait suffit pour d’autres smartphones, mais pour celui-ci particulièrement gourmand avec son écran 120 Hz et WQHD+, les pourcentages ont tendance à vite dégringoler. Heureusement, un système de charge très rapide allant jusqu’à 50 W est de la partie, tout comme la charge sans fil.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Xiaomi Mi 11. Sinon, vous pouvez aussi visionner la vidéo ci-dessous.

Notre guide d’achat

Afin de découvrir la concurrence actuelle du Xiaomi Mi 11, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones haut de gamme en 2021.