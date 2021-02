[…] Galaxy Tab S7 : la tablette premium de Samsung coûte jusqu’à 110 € de moins […]

La Samsung Galaxy Tab S7 est une tablette tactile haut de gamme lancée en août dernier au prix de 719 euros pour la version Wi-Fi avec 128 Go de stockage. On la trouve aujourd'hui à partir de 610 euros, selon l'offre choisie.

Avec Apple, Samsung est l’un des principaux acteurs du marché des tablettes tactiles. Le constructeur coréen propose une solution pour tous les budgets, en allant de l’entrée de gamme jusqu’à des produits plus premium. La Galaxy Tab S7 fait clairement partie du haut du panier, mais elle est actuellement plus abordable grâce à une réduction de plus de 100 euros.

En bref

L’écran de 11 pouces à 120 Hz

La compatibilité avec la norme Wi-Fi 6

La puissance du Snapdragon 865+ dans une tablette

Au lieu de 719 euros à son lancement, la Samsung Galaxy Tab S7 (Wi-Fi + 128 Go de stockage) revient aujourd’hui à 610 euros sur Cdiscount après avoir reçu le remboursement de 100 euros grâce à l’ODR valable jusqu’au 31 mars 2021.

On la trouve également dans un pack avec les Galaxy Buds Live à 619 euros sur Boulanger, toujours avec la même ODR. Vous avez donc des écouteurs sans fil pour seulement 9 euros de plus que chez Cdiscount.

Pour en savoir plus 👇

La Galaxy Tab S7 est la récente tablette haut de gamme de Samsung, et remplace donc la S6. Le design reste pratiquement inchangé par rapport à son prédécesseur, avec toujours ce look borderless et bien arrondi sur les angles. L’écran n’est en revanche plus AMOLED, mais IPS LCD avec une diagonale qui passe de 10,5 à 11 pouces. Ceci étant dit, la dalle est tout de même de très bonne facture et accueille un mode 120 Hz pour plus de fluidité.

Pas d’Exynos à l’horizon, cette tablette est propulsée par le puissant Snapdragon 865+ de Qualcomm, avec 6 Go de mémoire vive. C’est toujours l’une des configurations les plus performantes du moment, qui assure une expérience utilisateur sans faille, avec ou sans mode DeX, où les jeux les plus gourmands en ressources tourneront comme un charme. Pas de compatibilité 4G ni 5G en revanche, mais on se réconforte avec la présence du Bluetooth 5 et du Wi-Fi 6.

On apprécie également ses 4 haut-parleurs AKG pour son particulièrement remarquable pour une tablette, ce qui est idéal pour visionner du contenu en streaming de temps en temps. En ce qui concerne l’autonomie, Samsung annonce une endurance d’environ 15 heures avec la batterie de 8 000 mAh, rechargeable rapidement via le port USB-C.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre prise en main de la Samsung Galaxy Tab S7.

