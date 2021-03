Orange lance un forfait mobile 70 Go à moins de 10 euros par mois

L'opérateur historique en France n'est pas un grand adepte des promotions sur ses forfaits mobile, mais il propose pourtant aujourd'hui une offre 70 Go (utilisables en France et en Europe, DOM, Suisse/Andorre) pour seulement 9,99 euros par mois la première année.

Quoi ? Orange propose un forfait mobile avec une grosse quantité de données 4G pour moins de 10 euros par mois ? Cela peut paraitre impossible, mais c’est aujourd’hui bel et bien une réalité grâce à cette offre exceptionnelle sur le forfait 70 Go. Retrouvez tous les détails ci-dessous.

En bref

Appels, SMS/MMS illimités avec 70 Go de 4G

Que vous soyez en France, Europe, DOM, Suisse/Andorre

La durée de la promotion correspond à la période d’engagement

Jusqu’au 29 avril 2021, le forfait Orange 70 Go est disponible à seulement 9,99 euros par mois la première année, puis passe à 34,99 euros par mois à partir de la seconde. L’abonnement vient avec un engagement d’un an, donc vous pourrez résilier avant de recevoir l’augmentation.

Pour en savoir plus 👇

Les forfaits mobile chez Orange sont très complets et celui avec 70 Go de data ne déroge pas à la règle. Cette grosse quantité de 4G, suffisante pour répondre à de nombreux usages du quotidien, a la particularité d’être utilisable aussi bien en France métropolitaine que depuis les zones Europe, DOM, Suisse/Andorre vers ces zones et l’Hexagone. Vous profitez donc de la même enveloppe, où que vous soyez.

On retrouve cette même utilisation intra et extra des frontières françaises avec les appels, SMS et MMS, qui sont évidemment illimités. Vous pourrez alors passer autant d’appels que vous voulez vers les fixes et les mobiles de nombreuses destinations, tout comme envoyer des messages sans restrictions.

Notez que cette offre est uniquement disponible aux nouveaux clients, ou les anciens clients Orange et Sosh qui n’ont pas résilié d’offre au cours des trois derniers mois à compter du 4 novembre 2020.

Est-il possible de conserver son numéro ?

Notez qu’il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de la commande pour obtenir votre nouvelle carte SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait d’ailleurs sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne (en appelant le 3179) lors de l’inscription.

Comparateur forfaits 4G

Si vous préférez ne pas être engagé sur la durée, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur des meilleurs forfaits 4G sans engagement !