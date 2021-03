Voici le TOP des forfaits mobile sans engagement à petit prix ce week-end

Sommaire Comparateur

Les MVNO sont de sortis ce week-end avec leurs nombreuses offres sans engagement pour ne pas vous faire payer trop cher votre facture de téléphone. Vous retrouverez alors dans cet article un petit florilège des meilleurs forfaits à petit prix du moment.

Si vous avez cliqué sur cet article, c’est que vous pensez que vous payez trop cher votre forfait mobile. Rassurez-vous, vous êtes au bon endroit ! Il existe de nombreuses solutions pour faire des économies sur sa facture, à court ou moyen terme. C’est ce que proposent certains MVNO au travers de leurs séries limitées.

Pour bien commencer le week-end, nous avons réuni les meilleures d’entre elles.

Les offres en un clin d’œil

Les forfaits Cdiscount mobile

Cdiscount mobile propose deux offres en série limitée jusqu’au 17 mars prochain. Dans tous les cas, vous aurez les appels, SMS, MMS illimités en France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM (38 destinations au total) vers un numéro français. Il y a toutefois des conditions, avec une limite de 3h maximum par appel et vers 129 destinataires différents dans le mois, dont 99 vers et depuis l’UE et DOM.

Les différences viennent surtout de la quantité de data accordée, et le prix. L’un propose 20 Go en France + 2 Go en Europe/DOM pour 2,99 euros par mois quand l’autre montre à 50 Go en France + 3 Go en Europe/DOM pour 1 euro de plus. Cependant, ce tarif concerne uniquement les six premiers mois de l’abonnement. Le première offre passe ensuite à 9 euros par mois, ce qui reste acceptable, mais la deuxième grimpe jusqu’à 15,99 euros.

Les forfaits Auchan télécom

Auchan télécom proposent lui aussi deux offres sans engagement en série limitée, également jusqu’à 17 mars 2021. Tout comme chez Cdiscount mobile, vous aurez les appels, SMS, MMS illimités en France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français, avec les mêmes conditions : limite de 3h par appel et vers 129 destinataires différents dans le mois, dont 99 vers et depuis l’UE et DOM.

La data et le prix vont donc être encore une fois les éléments qui vont faire la différence. Le premier forfait dispose de 30 Go pour 2,99 euros par mois pendant six mois, puis il passe à 12 euros. Pour le second forfait, c’est 40 Go à 6,99 euros par mois pendant un an, puis 13,99 euros. Dans les deux cas, vous aurez 3 Go de 4G en Europe/DOM.

Les forfaits NRJ Mobile

NRJ Mobile ne fait pas bande à part et propose lui aussi deux offres sans engagement en série limitée. Cependant, l’une finie le 14 mars quand l’autre perdure jusqu’au 24 mars. Cette première est un forfait 50 Go à 10,99 euros par mois, certes un peu plus cher que les autres, mais qui a la particularité de ne pas augmenter son prix après la première année. Depuis l’Europe/DOM, vous aurez droit à 5 Go.

Pour la deuxième offre, on retourne sur une formule classique à petit prix sur un court terme : 7,99 euros par mois pendant un an, puis 14,99 euros. Pour cette somme, vous aurez accès à 60 Go en France et 5 Go depuis l’Europe et les DOM.

Sans oublier pour ces deux forfaits les appels, SMS, MMS illimités en France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français, avec les mêmes restrictions que chez Auchan télécom et Cdiscount mobile.

Notez que pour chaque forfait il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait d’ailleurs sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription, en appelant le 3179.

