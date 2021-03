80 Go à 9,99 €/mois, c’est le forfait surprenant du moment chez Free mobile

Free mobile est de retour avec une offre sans engagement à moins de 10 euros par mois. Pour ce prix très attractif, l'opérateur propose tout de même 80 Go de données 4G en France, ainsi que 8 Go depuis l'Europe et les DOM, via son forfait Série Free.

Orange vient de lancer un forfait mobile 70 Go à 9,99 euros par mois pendant un an très intéressant, mais Free décide de faire encore mieux et contre-attaque avec une offre qui propose 10 Go de plus en France pour le même prix et sur la même durée que son concurrent. L’autre avantage ? C’est sans engagement.

En bref

Les appels, SMS, MMS illimités

Avec 80 Go en France et 8 Go en Europe

Pour un petit prix pendant toute la première année

Le forfait Free mobile 80 Go est disponible en série limitée jusqu’au 23 mars 2021. Son prix mensuel est de 9,99 euros pendant un an, puis vous passerez automatiquement sur le forfait Free 4G/5G 150 Go à 19,99 euros par mois à la date de votre premier anniversaire.

Pour en savoir plus 👇

Pour son forfait mobile, Free propose les appels illimités vers les fixes, ainsi que les appels et SMS/MMS illimités vers les mobiles en France Métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM (hors Mayotte).

On retrouve ensuite une quantité de data confortable, à savoir 80 Go à utiliser tous les mois. C’est une enveloppe qui répond à la majorité des besoins, que ce soit le streaming, le jeu en ligne ou le partage de connexion. Depuis l’Europe et les DOM, le montant attribué en données 4G est évidemment réduit par rapport à l’Hexagone. C’est tout de même 8 Go qui sont attribués, mais décomptés de l’enveloppe totale.

Notez d’ailleurs que le débit est réduit au-delà de la totalité de l’enveloppe consommée en France, mais il sera tout à fait possible d’utiliser en illimité les hotspots FreeWifi grâce à vos identifiants Free, en cas de besoin. À l’étranger, le Mo est facturé 0,0054 €.

Il faut enfin savoir que Free utilise majoritairement la banque-fréquence de 700 MHz. L’opérateur possède pas moins de 12 386 des antennes de cette fréquence sur les 15 361 disponibles en France, pour une occupation d’environ 80 % du parc. Il est alors indispensable de posséder un smartphone compatible b28 afin de profiter à 100 % de la 4G chez Free.

Est-il possible de conserver son numéro ?

Oui, c’est gratuit et il suffit de fournir à l’inscription le code RIO de votre ligne (à obtenir en appelant le 3179). En choisissant de conserver votre numéro, le changement d’opérateur se fera en plus sans coupure. En revanche, la création de votre nouvelle carte SIM (triple découpe) a elle un coût : 10 euros.

Comparateur des forfaits 4G

Afin de découvrir les meilleures offres mobile du moment, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur des forfaits 4G sans engagement !