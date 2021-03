L’abordable OnePlus Nord N10 5G est 50 € moins cher sur le site officiel

Vous cherchez un smartphone compatible 5G et pas trop cher ? Le OnePlus Nord N10 fait partie de ces smartphones abordables pour profiter du réseau 5G. Il est en promotion sur le site du constructeur au prix de 299 euros (au lieu de 349 euros) avec des écouteurs Bullets Wireless Z en cadeau.

Se construisant une image premium, OnePlus créé la surprise en changeant son positionnement et propose un segment milieu de gamme avec son N10 5G et d’entrée de gamme avec son N100. Le but est de proposer des smartphones encore plus abordables que d’habitude, mais avec une fiche technique faisant des compromis. Si cela vous intéresse, le N10 est actuellement en promotion sur le site de la marque.

En bref

La puissance du Snapdragon 690

L’écran IPS LCD de 6,49 pouces à 90 Hz

La compatibilité avec la Warp Charge 30 W

Au lieu de 349 euros, le OnePlus Nord N10 5G est aujourd’hui disponible en promotion à 299 euros sur le site officiel, avec des écouteurs Bullets Wireless Z offerts.

Pour en savoir plus 👇

Le OnePlus Nord N10 5G reprend un design bien connu en 2021. On retrouve un look sans bordures avec un écran poinçonné, en haut à gauche. L’AMOLED n’est pas au rendez-vous, mais le N10 5G intègre une dalle IPS LCD de 6,49 pouces affichant une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels. Ce modèle propose un taux de rafraichissement à 90 Hz pour une bonne fluidité.

Le N10 5G possède un capteur d’empreintes digitales au dos du téléphone. On y retrouve également le module photo composé de quatre capteurs. Il se compose d’un capteur principal de 64 mégapixels (f/1,79), un ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2,25, 119°) ainsi qu’un module macro et un capteur monochrome de 2 mégapixels chacun. Pour un segment milieu de gamme, ce bloc photo propose une belle polyvalence et la qualité des clichés est correcte.

Du côté des performances, le smartphone de OnePlus est propulsé par un Snapdragon 690, une puce milieu de gamme de Qualcomm, avec 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne. Ce dernier est extensible grâce à une microSD pour stocker davantage de photos et d’applications. L’autonomie promet une batterie de 4 300 mAh permettant de le faire fonctionner plus d’une journée sans problème, d’autant plus que le système Warp Charge 30 W est de la partie pour récupérer rapidement des pourcentages.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test sur le OnePlus N10 5G.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le OnePlus N10 5G.

Pour aller plus loin

Afin de découvrir la concurrence de Nord N10 5G sur le même segment tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 300 euros en 2021.