Il y a de nouveaux forfaits mobile en série limitée chez Sosh

Sosh relance une nouvelle fois ses séries limitées sur ses forfaits sans engagement, avec une offre 40 Go pour 12,99 euros par mois et une autre 80 Go pour 15,99 euros par mois.

En ce début de printemps, c’est la saison des promos du côté des opérateurs téléphoniques. Du côté de chez Sosh, on relance une nouvelle fois les séries limitées avec des forfaits 4G et sans engagement à des prix très compétitifs, tout en profitant du réseau d’Orange. Retrouvez tous les détails ci-dessous.

Les forfaits Sosh en bref

Le réseau d’Orange pour moins cher

Appels, SMS/MMS illimités en France, Europe et DOM

40 à 80 Go de data 4G selon le forfait choisi

Sans engagement

Le forfait le moins cher est celui de 40 Go qui est listé à 12,99 euros par mois et pour seulement 3 euros de plus, on peut s’offrir le forfait de 80 Go pour les mêmes conditions. L’offre est disponible jusqu’au 19 avril 2021 à 9 h du matin sur le site de Sosh.

Pour en savoir plus sur les forfaits Sosh 👇

Dans un premier temps, il faut savoir que Sosh est avant tout une marque d’Orange, cela signifie qu’elle bénéficie de l’ensemble des infrastructures de l’opérateur historique en France pour proposer le meilleur réseau mobile à l’heure actuelle via une offre sans engagement.

Les forfaits Sosh en série limitée bénéficient comme les autres des SMS/appels illimités en France, dans la majorité des pays européens et dans les DOM. Ils comportent également 40 à 80 Go de données 4G utilisables en France. Cette enveloppe n’est en revanche pas la même à l’étranger, puisque réduite en Europe et dans les DOM à 8 Go pour le premier forfait et à 12 Go pour le deuxième forfait.

Si vous souhaitez obtenir une nouvelle carte SIM, il est nécessaire de débourser 10 euros (en une seule fois) supplémentaires lors de la commande.

Comment faire si je veux souscrire, mais conserver mon numéro de téléphone ?

Avec cette offre, vous pouvez conserver votre numéro de téléphone mobile. Pour cela, lors de l’inscription, il suffit de fournir le code RIO de votre ligne actuelle que vous pouvez obtenir simplement en appelant le 3179 (vous recevez un SMS avec le code suite à l’appel). Une fois l’inscription terminée, la résiliation de votre précédent forfait sans engagement se fait automatiquement et sans frais supplémentaires.

Comparateur forfaits 4G

Si vous souhaitez comparer les offres Sosh avec celles des autres opérateurs, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur des meilleurs forfaits 4G sans engagement !