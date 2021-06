Streamcam : la meilleure webcam de Logitech est en promo pour les French Days

Pour les French Days, tous les types de matériels peuvent faire l'objet de belles promos, c'est aussi le cas des webcams, ces petites caméras bien utiles en cette période. Si vous cherchez un modèle de qualité pour un prix convenable, c'est souvent vers Logitech qu'il faut se tourner. Son meilleur modèle, la Streamcam, est d'ailleurs disponible pour bien moins cher sur Amazon et en dessous des 105 euros.

Trouver une bonne webcam polyvalente, à l’aise autant dans la visioconférence que pour streamer, n’est une mince affaire. Logitech est toujours maître en la matière avec des modèles variés en fonction des besoins. La Logitech Stream constitue ce que la marque suisse fait actuellement de mieux et fait partie de nos références dans notre guide dédié. Elle est actuellement disponible en promotion durant les French Days sur Amazon avec une remise d’un peu plus de 50 euros.

La Streamcam de Logitech en bref

Un capteur Full HD jusqu’à 60 fps

Fixation universelle

Un microphone stéréo

Compatible Windows et Mac

Au lieu de 159 euros, la Streamcam de Logitech — uniquement le modèle blanc — est aujourd’hui disponible en promotion à moins de 105 euros sur Amazon (le prix est susceptible de varier légèrement à la baisse ou à la hausse).

Pour en savoir plus sur la Streamcam de Logitech 👇

La Streamcam de Logitech représente un vrai changement de philosophie chez le constructeur. L’appareil embrasse complètement la mouvance et l’univers des créateurs de contenu et des streamer pour leur proposer des prestations à la hauteur de leurs attentes. En premier lieu, son design lui permet d’être flexible sur l’inclinaison du capteur et de réaliser des vidéos à la verticale tout autant qu’à l’horizontale, un élément bien pratique pour les amateurs de réseaux sociaux. Son système de fixation sur 2 axes permet aussi à la webcam de s’adapter à une multitude de surfaces et même sur un trépied (non fournis).

L’autre intérêt de cette Streamcam concerne les capacités de son capteur, celui-ci permet de réaliser des vidéos en Full HD jusqu’à 60 images par seconde, parfait pour les streamers qui peuvent bénéficier de la meilleure qualité d’image pour les plateformes de streaming. Autre point à mettre en avant c’est le système reconnaissance faciale pilotée par IA qui permet d’obtenir une mise au point et une exposition précises de votre visage en fonction de l’éclairage ambiant. Enfin de manière plus pratique, la caméra est uniquement en USB-C afin de garantir une vitesse de transfert optimale, pensez donc à vous munir d’un adaptateur vers USB 3.0 sur votre ordinateur ne dispose pas d’un tel port.

Les paramètres de la webcam sont entièrement ajustables depuis le logiciel Logitech Capture qui s’installe directement au premier branchement. Concrètement cela va vous permettre de régler la définition voulue, le taux de contraste et quelques options d’amélioration de l’image. Le logiciel vous servira également de créer et de partager du contenu sans avoir à passer par un programme externe.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la Logitech Streamcam, n’hésitez pas à consulter notre test complet.

