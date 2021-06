Ce performant SSD NVMe (format M.2) avec 1 To de stockage est en forte promotion

Si vous cherchez à donner un petit coup de fouet à votre ordinateur, une nouvelle solution de stockage interne est souvent efficace. Et pour cela, quoi de mieux que le SSD NVMe ? Le PNY CS3030 1 To avec une vitesse de transfert allant jusqu'à 3 500 Mo/s est aujourd'hui disponible à un excellent prix sur Cdiscount : seulement 111 euros au lieu de 200.

PNY est un constructeur américain de matériel informatique. Il est connu pour être l’un des principaux fabricants de modules mémoires, cartes mémoires flash, clés USB, disques SSD, cartes graphiques et accessoires. La concurrence peut paraître assez rude, mais PNY sait mettre en avant ses produits en étant moins cher que les autres, comme c’est aujourd’hui le cas avec son SSD NVMe avec 1 To de stockage, qui profite d’une réduction de 89 euros sur son prix.

Le SSD NVME de PNY en bref

1 To de capacité

Avec des débits allant jusqu’à 3 500 Mo/s

Plus compact qu’un SSD classique

Et une consommation énergétique assez faible

Au lieu d’un prix barré à 200 euros, le SSD interne M.2 NVMe de 1 To est actuellement disponible en promotion à 111 euros sur le site Cdiscount.

Pour en savoir plus sur le SSD NVMe de PNY 👇

Comme tous bons SSD NVMe, PNY reprend le design d’une barrette de RAM. Ce format compact de stockage interne est devenu particulièrement apprécié depuis quelques années pour son côté pratique lors de l’installation. Contrairement aux SSD classiques, il suffit de le connecter à l’aide des ports PCI Express de la carte mère, une fois le PC hors tension.

L’avantage des SSD NVMe par rapport aux SSD classiques est qu’ils offrent, notamment de bien meilleurs débits et donc de meilleures performances. Sur le modèle CS3030, on peut obtenir des débits de transfert interne de 3 500 Mo/s en lecture, et de 3 000 Mo/s en écriture. À titre de comparaison, un SSD SATA III atteint généralement une vitesse moyenne de 600 Mo/s. C’est 6 fois plus rapide donc.

Enfin, doté d’une capacité de stockage jusqu’à 1 To, ce SSD vous offre davantage d’espace sur votre PC pour pouvoir profiter de plus de contenus comme des jeux vidéo, des applications et des logiciels. Si vous avez besoin d’installer des programmes nécessitant de la réactivité, les temps de chargement seront drastiquement réduits avec ce SSD. De plus, les SSD NVMe M.2 sont ensuite plus économes en énergie.

