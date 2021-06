HP Omen 27i : un écran PC gaming QHD et 165 Hz avec 170 € de réduction

Avec sa dalle QHD de 27 pouces, son taux de rafraîchissement de 165 Hz et son faible taux de réponse, l'écran PC HP Omen 27i est idéal pour le gaming. Cette configuration puissante bénéficie aujourd'hui d'une réduction de 170 euros à la Fnac et chez Darty : l'écran passe ainsi de 499,99 euros à 329,99 euros.

Un bon écran PC est primordial dans un setup gaming performant. Il faut alors miser sur une diagonale suffisamment grande et d’un taux de rafraîchissement élevé pour jouer dans les meilleures conditions. L’écran PC HP Omen 27i remplit tous ces critères, et bien plus. Si vous souhaitez en profiter, vous pourrez bénéficier d’une promotion de 170 euros.

L’écran HP Omen 27i en bref

Une dalle IPS QHD de 27 pouces

Un taux de rafraîchissement pouvant grimper jusqu’à 165 Hz

Un faible taux de réponse

Lancé à 599 euros, puis réduit à 499,99 euros, l’écran HP Omen 27i est désormais disponible à 329,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Pour en savoir plus sur l’écran HP Omen 27i👇

L’écran PC HP Omen 27i adopte un design plutôt éloigné des modèles très marqués gaming. Ici, on a droit à des lignes épurées, avec de fines bordures d’écran et un pied bien solide. L’écran arbore même un losange rétroéclairé au dos, pour la petite touche lumineuse. La hauteur sera par ailleurs réglable pour maximiser le confort. En ce qui concerne l’écran en lui-même, celui-ci intègre une dalle IPS de 27 pouces affichant une définition QHD (2560 x 1440 pixels), ce qui laissera tout le loisir de profiter de sessions de jeu avec une très bonne qualité d’image.

L’écran HP Omen 27i promet également un taux de rafraîchissement pouvant s’élever à 165 Hz, soit l’assurance d’une qualité d’affichage très fluide. Les saccades en pleine partie seront quant à elles évitées grâce au temps de réponse de 1 ms seulement. Ce n’est pas tout, puisque l’Omen 27i supporte aussi les standards AMD FreeSync et Nvidia G-Sync pour un affichage d’autant plus fluidifié. Le phénomène de tearing, ou déchirure d’écran, ne sera plus qu’un mauvais souvenir.

