Sosh vs B&You vs RED : quel est le meilleur forfait 20 Go à petit prix ?

En ce moment, du côté des opérateurs télécoms, c'est la course à qui proposera le meilleur forfait au meilleur prix. Pas de chance cette fois, le prix est sensiblement le même, tout autant que l'enveloppe 4G qui va avec. Parmi Sosh, B&You et RED, la question qu'on peut légitimement se poser est alors : mais quel est le meilleur forfait 20 Go à moins de 6 euros par mois ? Réponse dans ce versus !

Que ce soit Sosh, B&You ou RED, chacun propose régulièrement des offres plus ou moins intéressantes tout le long de l’année, auxquelles on peut avoir accès en clin d’œil via notre comparateur. Mais en ce moment c’est la course au meilleur rapport Go-prix puisqu’on se retrouve avec trois forfaits 4G de 20 Go entre 4,99 euros par mois et 5,99 euros par mois. Alors, comment savoir lequel est le plus intéressant ? Nous allons tenter d’y répondre dans ce versus.

Les offres Sosh, B&You et RED

20 Go pour 4,99 euros par mois chez Sosh

20 Go pour 5,99 euros par mois chez B&You

20 Go pour 4,99 euros par mois chez RED

Sosh vs B&You vs Red : la qualité du réseau

Les opérateurs sans engagement de ce versus sont des marques dérivées de leurs opérateurs historiques respectifs. Ils ne disposent pas de boutique physique et la souscription se fait exclusivement en ligne, mais, hormis cet élément, les réseaux mobiles utilisés en France sont les mêmes.

Sosh dispose du réseau d’Orange et par conséquent toutes ses infrastructures. Les clients Sosh disposent donc d’une couverture d’environ 91 % du territoire métropolitain en 4G. Orange est réputé pour la qualité de son réseau que ce soit en agglomération ou en zones rurales. Le débit moyen en France dépasse largement les 70 Mb/s en téléchargement, ce qui est parfait pour profiter de son environnement numérique mobile avec les meilleures conditions.

De son côté B&You dispose du réseau de Bouygues Telecom. L’opérateur compte sur plus de 21 643 antennes relais en France Métropolitaine et couvre 86 % du territoire. L’Arcep attribue un débit moyen en France de 40 Mb/s en téléchargement ce qui le place en dessous de SFR sur ce point.

Enfin, RED by SFR, comme son nom l’indique, est tributaire des antennes de l’opérateur rouge en France. Le nombre d’antennes est plus élevé que Bouygues avec plus de 22 000 dispersés sur tout le territoire. Le débit est également meilleur que son concurrent direct avec une moyenne nationale de 47 Mb/s.

Sosh remporte haut la main ce round grâce à l’apport du réseau d’Orange. RED arrive deuxième suivis de près par B&You.

Vainqueur : Sosh

Toutes les données présentées dans ce versus proviennent de notre comparateur des trois meilleurs opérateurs mobile (Bouygues, SFR, Orange) et des données de l’Arcep.

Sosh vs B&You vs Red : la quantité de 4G en Europe et DOM

Si les trois forfaits disposent de la même quantité de 4G en France, il est important de savoir quelles sont les enveloppes prévues pour l’étranger. Mine de rien, cela peut avoir un impact sur votre consommation si vous êtes un minimum voyageur.

De son côté Sosh propose jusqu’à 8 Go par mois de données depuis l’Europe et les DOM, ce qui correspond à la même quantité de données que le forfait 60 Go de la même série limitée. C’est une enveloppe suffisante pour des séjours courts notamment pour l’utilisation d’un GPS, assez consommateur de données.

B&You est clairement le plus généreux dans ce domaine puisque l’opérateur attribue pas moins de 12 Go, soit plus de la moitié du forfait en France métropolitaine. Une quantité plus confortable que son concurrent du dessus. Un autre avantage de B&You est l’apport d’Andorre dans la zone européenne de l’opérateur quand les autres ne le font pas.

Enfin RED est le moins bon élève puisque l’opérateur accorde une enveloppe de seulement 6 Go de data pour l’Europe et les DOM, ce qui risque d’être un peu handicapant si vous avez l’habitude de vous rendre à l’étranger.

Sosh vs B&You vs Red : applications et service client

Comme dit précédemment, aucun des acteurs de ce versus ne dispose de boutiques ou d’entités physiques pour faire valoir leur service client. Tout se passe donc en ligne principalement via les applications.

Sosh possède sa propre application appelée MySosh. Cette dernière permet de voir votre consommation pour vos différentes lignes, de changer les paramètres de sa ligne et de son forfait ou de contacter le service client et d’interagir via un forum avec la communauté. D’après les nombreux retours client, l’application est simple d’utilisation, mais le suivi de consommation n’est pas des plus réactifs et le manque de fonctionnalité se fait ressentir. Dommage quand on sait que l’application Orange est quant à elle bien mieux lotie.

B&You ne dispose pas d’application dédiée, mais se contente de reprendre l’Espace Client de Bouygues Telecom. Les fonctions sont pour le coup assez simple à base de suivis de consommation, téléchargement des factures, de changement et d’ajouts d’options dans le forfait et de prise de contact avec le service client par tchat. On aurait aimé que l’opérateur virtuel dispose de sa propre application.

Passions enfin à RED qui propose l’application RED & Moi. Là encore, le principe reste le même à savoir un suivi de consommation en temps réel, la possibilité de changer d’offre directement via un menu dédié ou simplement contacter le service client par tchat ou appel. Les commentaires négatifs sont surtout à charge contre les bugs de l’application qui ont l’air nombreux, mais le service client est quant à lui plutôt réactif et cordial.

Si l’on en retire que l’expérience globale, il apparaît qu’aucun des trois opérateurs ne tire son épingle du jeu concernant ce domaine. Nous avons donc choisi un match nul concernant ce round.

Vainqueur : match nul

Verdict

Dans l’optique de ce versus, nous avons choisi de prendre en compte l’expérience globale et la qualité de service proposée. Dans ce cas-ci c’est Sosh qui remporte ce duel à trois, notamment grâce à la qualité de son réseau. Cependant, même si l’opérateur chapeauté par Orange est implanté efficacement sur l’ensemble du territoire français, il se peut que B&You et RED correspondent mieux à votre localité ou vos habitudes de consommation.

Les offres sont disponibles jusqu’au 13 juin 2021 pour B&You et RED by SFR et jusqu’au 14 juin 2021 à 9h du matin pour Sosh.

