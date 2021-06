Apple, Xiaomi ou OnePlus : voici le TOP 3 des smartphones en promotion ce dimanche

Ce dimanche 13 juin 2021, Rakuten remet en place ses codes promos pour optimiser vos achats sur sa plateforme. Cela permet aujourd'hui d'obtenir les Xiaomi Redmi Note 10 version 5G, OnePlus 9 et Apple iPhone 12 mini à des prix plus intéressants que d'habitude.

Des smartphones, il en existe beaucoup sur le marché. Donc aujourd’hui, nous avons décidé de vous sélectionner trois références récentes que nous recommandons, car nous leur avons attribué une bonne note lors de nos tests et parce qu’ils sont actuellement disponibles à un prix plus attractif qu’à l’accoutumée grâce à un code promo sur Rakuten. Vous avez le choix entre trois marques célèbres : Xiaomi, OnePlus et Apple.

Le TOP 3 des smartphones en promo

Pour obtenir le bon prix sur chacun des produits précédemment mentionnés, il est indispensable d’utiliser le code promo RAKUTEN15 qui permet d’économiser 15 euros à partir de 99 euros d’achat. Un autre code promo RAKUTEN7 permet d’économiser 7 euros à partie de 49 euros d’achat.

Redmi Note 10 5G : le moins cher pour surfer ultra rapidement

Le Redmi Note 10 5G est assez différent du modèle classique. En main, on ressent tout de suite la différence tant il a pris de l’embonpoint par rapport au Note 10, car plus lourd, plus épais, mais aussi plus grand. Son écran passe d’ailleurs d’une diagonale de 6,43 pouces à 6,5 pouces. La dalle n’est en revanche plus OLED, mais LCD avec une calibration perfectible. Dommage, mais le taux de rafraichissement à 90 Hz rattrape un peu la donne.

Les divergences avec le Redmi Note 10 classique continuent du côté de la photo, puisque la version 5G ne propose pas quatre, mais trois capteurs photo à l’arrière, dont la composition est la suivante : une caméra principale de 48 mégapixels, un capteur de profondeur 2 mégapixels et un autre de 2 mégapixels pour le macro. Vous l’aurez remarqué, cette déclinaison fait donc l’impasse sur l’ultra grand-angle, mais la polyvalence est tout de même de mise.

Le Note 10 5G se rattrape toutefois au niveau des performances en intégrant le SoC Dimensity 700 à la place du Snapdragon 678. Outre apporter la compatibilité 5G, la puce de MadiaTek se veut plus légèrement plus puissante que celle de Qualcomm, notamment pour le jeu vidéo. Vous ne pourrez pas jouer à Fortnite, mais vous trouverez sûrement votre bonheur avec d’autres titres disponibles sur le Play Store. Le tout est par ailleurs accompagné de 4 Go de mémoire vive.

Le seul point commun de la fiche technique entre les deux smartphones est la capacité de batterie de 5 000 mAh, mais force est de constater que les résultats sont un peu moins bons pour le Redmi Note 10 5G à cause de son écran LCD 90 Hz plus énergivore et son processeur plus gourmand. Cependant, il peut tout de même tenir presque deux jours avec une utilisation modérée. La charge rapide jusqu’à 18 W est également de la partie.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Xiaomi Redmi Note 10 5G.

Les points clés du Xiaomi Redmi Note 10 5G

Un écran avec un taux de rafraichissement à 90 Hz

La puissance honorable du Dimensity 700 sur cette gamme de prix

L’autonomie confortable, même si moins bonne qu’avec le Redmi Note 10 classique

Au lieu de 229,99 euros, le Xiaomi Redmi Note 10 5G est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 214,99 euros sur Rakuten (via le vendeur Boulanger) en utilisant le code promo RAKUTEN15 avant de procéder au paiement de votre commande. Vous recevrez également 6,87 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

OnePlus 9 : un excellent rapport qualité-prix

Le OnePlus 9 a évidemment fait quelques concessions par rapport au modèle Pro. La dalle est toujours AMOLED à 120 Hz, avec toutefois une définition Full HD+ — à la place du QHD+ — et une diagonale plus petite — passant de 6,7 à 6,55 pouces. L’écran est plat, donc sans bords incurvés sur les côtés, mais il a la particularité d’être extrêmement bien calibré, avec une luminosité maximale excellente et une température des couleurs qui se rapproche de la perfection.

Côté performances, le OnePlus 9 se dote évidemment du surpuissant Snapdragon 888 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Avec une telle configuration, ce smartphone est capable de répondre à tous les usages en 2021, en passant des jeux 3D les plus gourmands à une expérience utilisateur parfaitement fluide. Cette dernière est par ailleurs très agréable avec l’interface Oxygen OS basée sur Android 11. On retrouve également la même batterie de 4 500 mAh que sur le 9 Pro. L’autonomie est correcte, mais on apprécie surtout la charge rapide jusqu’à 65 W pour récupérer les 100 % en seulement 30 minutes. La charge sans fil jusqu’à 15 W est aussi de la partie.

Pour la photo, le partenariat avec Hasselblad a réellement porté ses fruits. Les photos sont de très bonne qualité, à la fois sur le capteur principal grand-angle de 48 mégapixels et le capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels. Un capteur monochrome de 2 mégapixels vient compléter le tout, mais on aurait tout de même préféré un téléphoto pour plus de polyvalence, mais ce dernier est réservé au modèle Pro.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du OnePlus 9.

Les points clés du OnePlus 9

L’écran AMOLED à 120 Hz

Le surpuissant Snapdragon 888

La charge ultra rapide jusqu’à 65 W

Au lieu de 719 euros habituellement, le OnePlus 9 est aujourd’hui disponible en promotion à 514,99 euros sur Rakuten en utilisant le code promo RAKUTEN15 avant de procéder au paiement de votre commande. Vous recevrez également 15,90 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

Il s’agit d’un modèle chinois importé, mais compatible avec les services de Google. Un adaptateur pour prise française est également livré avec le smartphone.

iPhone 12 mini : le smartphone compact et premium d’Apple

L’iPhone 12 mini est le smartphone le plus compact du moment. Son écran OLED affichant une définition Full HD+ de 2 340 x 1 080 pixels, nommé Super Retina XDR par Apple, ne s’étend que sur une petite diagonale de 5,4 pouces pour permettre à votre pouce d’atteindre tous les recoins sans forcer. La face avant du smartphone est d’ailleurs renforcée par la protection Ceramic Shield en cas de chute.

Il ne fait aucune concession sur les performances en intégrant la puce A14 compatible 5G, qui est à ce jour la plus puissante des configurations avec le Snapdragon 888 de Qualcomm. Elle permet de garantir une expérience utilisateur parfaitement fluide sous iOS 14 et fait tourner sans problème tous les jeux les plus gourmands de l’App Store. L’iPhone 12 mini n’est cependant pas le smartphone le plus endurant à cause de son petit gabarit. Selon Apple, il peut tenir pendant 15 heures de lecture vidéo et 50 heures de lecture audio. La charge rapide et la charge sans fil via MagSafe sont d’ailleurs de la partie.

En ce qui concerne la photo, cette version « Mini » est logée à la même enseigne que l’iPhone 12 classique avec un double appareil photo 12 mégapixels doté d’un objectif grand-angle et ultra grand-angle. Pas de téléobjectif x3 ni de capteur LiDAR comme sur les modèles Pro, mais le résultat est déjà suffisamment bluffant, avec cette simplicité propre à Apple de capturer un beau cliché dans tous les cas.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test de l’iPhone 12 mini.

Les points clés de l’iPhone 12 mini

L’écran OLED de 5,4 pouces

La grande puissance de la puce A14

La charge sans fil compatible avec MagSafe

Au lieu de 809 euros habituellement, l’iPhone 12 mini est aujourd’hui disponible en promotion à 639,99 euros sur Rakuten en utilisant le code promo RAKUTEN15 avant de procéder au paiement de votre commande. Vous recevrez également 19,65 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

D’autres recommandations pour les smartphones ?

