JBL Charge 4 : l’enceinte idéale pour votre été est en promotion sur Amazon

Cet été, ne partez pas sans votre enceinte. Et si vous n'en possédez pas, la JBL Charge 4 est justement en promotion durant le Prime Day. Elle chute aujourd'hui 95 euros au lieu des 129 demandés à son lancement.

La marque américaine JBL est bien connue sur le marché des enceintes Bluetooth. Avec sa gamme Charge, JBL propose une enceinte Bluetooth parfaite pour écouter de la musique n’importe où et quand vous voulez. Pour le Prime Day, la Charge 4 est encore moins chère, et profite d’une réduction de 35 euros chez Amazon.

En quoi la JBL Charge 4 est idéale ?

Pour sa qualité audio

Pour sa bonne résistance à l’eau (certification IPX7)

Pour son autonomie longue durée

Habituellement au prix de 129,99 euros, l’enceinte JBL Charge 4 est actuellement en promotion à 95 euros sur Amazon.

Une enceinte robuste et puissante

La JBL Charge 4 a été conçue de manière à ce qu’elle puisse être utilisée vraiment partout, sans risque. Avec des matériaux robustes (caoutchouc et tissu résistant) et un design compact, elle dispose aussi de la certification IPX7. Cette dernière assure que l’enceinte soit résistante aux éclaboussures ainsi qu’à une immersion complète dans 1 mètre d’eau pendant 30 minutes maximum. On peut donc l’emporter au bord de la piscine sans craindre les verres renversés ou les chutes dans l’eau.

Avec un son équilibré et immersif

Simple d’utilisation et intuitive, la Charge 4 s’appaire en quelques instants à un ou deux appareils grâce à sa connexion Bluetooth. Mais le véritable point fort de l’enceinte portable de JBL reste sans conteste sa puissance. Grâce à ses deux radiateurs passifs qui se chargent des graves, elle offre une belle puissance sonore, avec des graves riches et profonds. Les voix, comme les mélodies instrumentales, sont facilement mises en avant.

De plus, avec la fonction JBL Connect+, vous pourrez connecter jusqu’à 100 enceintes ensemble pour une plus grande puissance sonore.

Jamais à court de batterie

Pour finir, côté autonomie, la marque annonce une durée d’utilisation d’environ 20 heures pour une batterie de 7 500 mAh. Elle se recharge entièrement en 4h. De plus, l’enceinte est équipée d’une sortie USB pratique qui vous permet de recharger rapidement vos appareils, comme votre smartphone, pour que vous ne manquez jamais en rade de batteries.

