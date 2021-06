OnePlus Nord CE : le « midship killer » est disponible, mais où l’acheter ?

Le OnePlus Nord CE (pour Core Edition) est un smartphone qui reprend les bons éléments du OnePlus Nord sorti l'année dernière, mais pour un prix encore plus contenu dans le but de pouvoir se frotter à Xiaomi et son Redmi Note 10 Pro. Voici la liste des revendeurs qui le proposent au meilleur prix.

Le OnePlus Nord CE (compatible 5G) est annoncé par la marque comme un « midship killer », en référence à l’expression « flagship killer » pour les smartphones les plus haut de gamme. Le but de OnePlus est donc de proposer un ressenti premium sur la tranche de prix des 300 euros, et la formule est plutôt convaincante selon notre test, mais le Nord CE n’est malheureusement pas le seul à apporter de telles promesses sur ce segment ultra concurrentiel, où Xiaomi règne en maître avec sa gamme Redmi Note.

Où acheter le OnePlus Nord CE ?

Le OnePlus Nord CE est actuellement disponible dans sa version 8 Go de RAM + 128 Go de stockage à 329 euros. Il faut ensuite monter jusqu’à 399 euros pour le modèle avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Notez qu’un OnePlus Nord CE avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage devrait être commercialisé à 299 euros dans les jours à venir.

Tout savoir sur le Nord CE : le « midship killer » de OnePlus

Avec le OnePlus Nord CE, la marque chinoise s’autorise à utiliser des couleurs un peu plus chatoyantes et n’hésite pas non plus à utiliser quelques reflets pour saupoudrer le tout. Le résultat est assez agréable à l’œil, même si le design global reste assez classique par rapport aux autres smartphones de la marque. On va surtout apprécier son rapport finesse/taille d’écran, puisque le smartphone mesure seulement 7,9 mm d’épaisseur pour un écran de 6,43 pouces. Bien entendu, le poids suit et le Nord CE affiche sur la balance un petit 170 grammes.

Pour constituer ses arguments de « midship killer », le OnePlus Nord CE se doit donc de proposer une fiche technique convaincante, à commencer par sa dalle utilisant la technologie AMOLED et affichant une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels. Le taux de rafraichissement est de 90 Hz, donc moins que les 120 Hz du Redmi Note 10 Pro, mais l’écran a la particularité d’être très bien calibré chez OnePlus, avec une température des couleurs frôlant la perfection. De plus, la luminosité maximale est suffisante pour pouvoir consulter son smartphone en plein cagnard cet été.

Là où le Nord CE va en revanche battre le smartphone de Xiaomi, c’est sur les performances brutes. En effet, le Snapdragon 750G surpasse clairement le Snapdragon 732G en termes de puissance, d’autant plus que le premier est compatible avec le réseau 5G, et l’autre non. OnePlus peut alors se vanter de proposer un meilleur rapport performances-prix que son concurrent chinois et ce n’est pas souvent que ça arrive. Sur Fortnite, les graphismes seront au maximum sur réglés sur moyen avec une résolution 3D à 75 %, sans baisse de framerate. En ce qui concerne l’expérience utilisateur, elle est excellente grâce à son interface Oxygen OS basée sur Android 11, avec beaucoup de personnalisations et garantie sans bloatware.

Le OnePlus Nord CE est en revanche un peu moins convaincant pour la photo. Il possède un module composé d’un capteur principal de 64 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels à 119 degrés et d’un capteur monochrome de 2 mégapixels. Si les clichés capturés possèdent de belles couleurs acidulées avec un rendu très correct dans la plupart des situations, on regrette cependant une qualité imprécise avec un fond parfois flou ou des endroits mal détaillés sur la photo. Le mode nuit est d’ailleurs plutôt efficace, mais perfectible.

Il se rattrape toutefois avec une autonomie très bien gérée par OnePlus. En effet, la batterie de 4 500 mAh du Nord CE permet de facilement tenir pendant deux jours, même avec un usage assez intensif. Ajoutez à cela la charge rapide jusqu’à 30 W et vous récupérerez des pourcentages en un rien de temps (1h environ pour passer de 0 à 95 %). Et évidemment, la charge sans fil n’est toujours pas disponible sur cette tranche de prix.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du OnePlus Nord CE.

