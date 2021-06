Voici un forfait 4G XXL de 200 Go pour seulement 9,99 euros par mois

Vous en avez marre de payer votre forfait mobile trop cher avec peu de data ? Cdiscount mobile a la solution et propose aujourd'hui une nouvelle offre en durée limitée avec 200 Go de data pour seulement 9,99 euros par mois.

Avec l’été, c’est bien le temps des promotions du côté des forfaits mobile qui arrive. La nouvelle série limitée de Cdiscount Mobile est là pour vous aider à faire de sacrées économies. L’opérateur virtuel propose cette fois-ci un forfait sans engagement avec pas moins de 200 Go de data en 4G pour 9,99€ par mois pendant un an.

Un forfait chez Cdiscount Mobile, c’est quoi ?

Appels, SMS/MMS illimités en France, Europe et DOM

40 à 200 Go de data 4G selon le forfait mobile choisi

Sans engagement avec le réseau Bouygues

Le forfait le plus intéressant est celui de 200 Go à 9,99 euros par mois pendant un an avant de repasser à 24,99 euros par mois.

Il y a aussi le forfait 40 Go à 10 euros par mois qui lui ne change pas de prix même après un an.

Ces offres sont disponibles jusqu’au 27 juin 2021.

C’est quoi Cdiscount Mobile ?

De par son statut d’opérateur mobile virtuel, Cdiscount mobile propose à ses clients l’apport du réseau Bouygues Telecom. À ce titre, il dispose donc de toutes les infrastructures réseaux de l’opérateur historique en France et en DOM en plus des de celles des partenaires en Europe. Tout cela bien sûr avec des prix bien moins élevés.

De la data, en veux-tu en voilà !

Les forfaits Cdiscount mobile proposent les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM vers un numéro mobile français. Pour le premier forfait, vous avez droit à pas moins de 200 Go de data à utiliser partout en France. Cela vous permettra de surfer sur Internet et de profiter de vos services de streaming musicaux et vidéo sans crainte d’être réellement limité. Vous pouvez même en faire profiter votre famille et vos amis via le partage de connexion ou simplement en utilisant le forfait via une box 4G. Il est à noter qu’une enveloppe data de 17 Go est prévue pour l’Europe et les DOM afin d’avoir tout de même accès au réseau depuis l’étranger et en outre-mer.

Notez qu’après inscription, validation de votre commande et suite à l’envoi de votre carte SIM (moyennant un coût supplémentaire de 10 euros), votre ligne sera active et vous pourrez directement l’utiliser sur votre mobile.

Comment conserver mon numéro de téléphone ?

Lors de l’inscription, il suffit de fournir le code RIO de votre ligne actuelle que vous pouvez obtenir simplement en appelant le 3179. Vous recevez un SMS avec le code suite à l’appel. Une fois l’inscription terminée, la résiliation de votre précédent forfait sans engagement se fait automatiquement et sans frais supplémentaires.

Comparateur forfaits 4G

Si vous souhaitez comparer les offres Cdiscount avec celles des autres opérateurs, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur des meilleurs forfaits 4G sans engagement !