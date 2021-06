Vivo X51 : ce smartphone innovant profite d’une remise inédite de 300 €

Vivo a fait sensation en fin d'année 2020 avec son X51, un smartphone intégrant un système de stabilisation mécanique inspiré des accessoires dit « gimbal ». Son prix de lancement de 799 euros pouvait cependant paraître assez élevé, mais il est aujourd'hui beaucoup plus doux en passant à 499 euros chez plusieurs revendeurs français.

Les smartphones proposant des concepts innovants sont assez rares sur le marché. Récemment, la palme est revenue au Oppo Find X3 Pro avec son microscope intégré, mais avant ça, il y avait le surprenant Vivo X51 équipé d’un système de stabilisation mécanique vraiment convaincant pour les photos et vidéos. Ce dernier profite actuellement d’une réduction de 300 euros.

Les caractéristiques du Vivo X51

Un écran AMOLED de 6,56 pouces à 90 Hz

Un puissant Snapdragon 765G compatible 5G

Une grande polyvalence photo, le gimbal en plus

Une autonomie de plus d’un jour, charge rapide 33 W

Au lieu de 799 euros à son lancement, le Vivo X51 en version 256 Go est aujourd’hui disponible en promotion à 499 euros chez Fnac, Darty, Boulanger et Rue du Commerce.

Un smartphone innovant pour la photo et la vidéo

Si le Vivo X51 a de quoi attirer l’attention, c’est bien pour son appareil photo. L’entreprise chinoise a voulu se démarquer de la concurrence en intégrant au module arrière de son smartphone un système de stabilisation mécanique qui agit comme un accessoire gimbal. Ce dernier encadre le capteur photo et stabilise l’image grâce à plusieurs gyroscopes et des champs magnétiques compensant les mouvements de l’utilisateur. Le résultat est très convaincant, aussi bien en photo qu’en vidéo.

Mais Vivo ne s’arrête pas à ce détail et propose une véritable polyvalence avec son X51. Le smartphone est doté de quatre capteurs, dont un principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un téléobjectif x2 de 13 mégapixels et un autre téléobjectif, x5 cette fois-ci, de 5 mégapixels. Les modes proposés sont satisfaisants, un peu moins pour le portrait, mais c’est le zoom en optique qui tire véritablement son épingle du jeu avec beaucoup de détails et une image toujours nette — il peut également aller jusqu’à x60 numériquement.

Une fiche technique solide

La photo n’est évidemment pas le seul argument de ce smartphone compatible 5G. Le Vivo X51 est puissant grâce à son processeur Qualcomm Snapdragon 765G et ses 8 Go de RAM, c’est-à-dire qu’il possède une configuration capable de répondre à tous les besoins en 2021, que ce soit pour jouer dans de bonnes performances graphiques ou pour exiger une expérience utilisateur irréprochablement fluide au quotidien. De plus, la batterie de 4 315 mAh est amplement suffisante pour tenir la journée malgré la gourmandise en énergie du smartphone avec son écran AMOLED de 6,56 pouces rafraichi à 90 Hz. La dalle est par ailleurs plutôt bien calibrée, avec surtout une bonne luminosité maximale. Et si vous avez besoin de récupérer rapidement des pourcentages, la charge rapide jusqu’à 33 W sera se montrer efficace : de 0 à 100 % en une heure.

Le Vivo X51 tourne sous Android 11 avec FunTouchOS. Cette interface offre une expérience sobre et intuitive, sans trop de fioritures. Vous apprécierez également savoir que le DRM Widevine L1 est présent pour profiter du flux HD sur vos services de streaming préférés.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Vivo X51.

