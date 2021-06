80 Go à 7,99 €/mois, c’est le prix attractif de ce forfait mobile sur le réseau Orange

Syma mobile n'est peut-être pas l'opérateur mobile le plus connu, mais il propose pourtant des forfaits sans engagement à des prix très avantageux. C'est le cas de ce forfait de 80 Go pour seulement 7,90 euros par mois.

Dans la jungle des MVNO — opérateur mobile virtuel — Syma Mobile n’est pas l’opérateur le plus célèbre du lot. Celui-ci propose pourtant depuis 2016 des forfaits 4G sans engagement à prix compétitifs au même titre que ces homologues. En ce moment, il propose un forfait avec pas moins de 80 Go de data en 4G pour seulement 7,90 euros par mois sans engagement et sans prix qui double au bout d’un an.

Sympa Mobile, c’est quoi ?

Opérateur mobile virtuel affilié au réseau Orange

Appels, SMS et MMS illimités depuis la France, l’Europe et les DOM

80 Go en France dont 5Go depuis l’Europe et DOM

en France dont depuis l’Europe et DOM Sans engagement et prix identique même après un an

L’offre 80 Go de Syma Mobile est disponible à 7,90 euros par mois, sans prix qui augmente après un an et sans engagement. Il est possible d’ajouter des options là aussi activables et désactivables à tout moment.

Que propose un forfait chez Syma Mobile ?

Syma Mobile utilise le réseau d’Orange, qui est l’un des meilleurs fournisseurs de réseau mobile en France. Vous profitez donc des infrastructures de l’opérateur dans tout le pays, les DOM et chez ses partenaires en Europe.

Le forfait dépeint dans ce bon plan propose une enveloppe 4G de 80 Go. C’est un montant largement à même de répondre à la plupart des besoins de consommation numérique via mobile. De plus le réseau Orange offre des débits un téléchargement et montant très satisfaisants pour profiter du streaming de VOD via Netflix et consorts. Il est même possible de partager aisément sa connexion avec ses proches via point d’accès mobile ou d’utiliser la carte Sim fournie pour l’inclure dans une Box 4G.

Un forfait flexible

Le forfait prévoit également 5 Go à utiliser en Europe et DOM. Ceci sera principalement utile pour vous orienter à l’étranger via GPS ou de trouver des informations utiles en cas de besoin. Si besoin, Syma Mobile prévoit aussi la possibilité d’inclure des options à son forfait que l’on peut activer ou désactiver à tous moments durant sa période de souscriptions. Ces options vont de l’ajout de data — de 1 à 5 Go — à la possibilité d’appeler à l’international.

Notez qu’il est enfin nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait d’ailleurs sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription !

Comparateur des forfaits 4G

Afin de découvrir toujours plus d’offres mobile, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur pour trouver les meilleurs forfaits 4G sans engagement du moment.