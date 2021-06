Withings Body Cardio : la référence des balances connectées est soldée -26 %

Sortie en 2016, la balance connectée Body Cardio de Withings figure toujours parmi les meilleures balances connectées du marché. Elle propose une expérience complète pour suivre votre santé, avec de nombreuses fonctionnalités. Elle devient plus abordable pendant les soldes et passe de 149 euros à 109 euros chez Darty.

La marque française Withings n’en est pas à son coup d’essai, et confirme sa place de leader sur le marché des balances connectées avec la version Body Cardio. Avec ce modèle, le constructeur d’objets connectés présente la première balance proposant un bilan cardiovasculaire en moins de 30 secondes. Elle profite de nombreuses fonctionnalités pour suivre idéalement l’évolution de votre santé et celle de toute votre famille. On la trouve actuellement avec 40 euros de réduction lors des soldes d’été.

La balance connectée de Withings, c’est quoi ?

Une application complète

Avec de nombreuses fonctionnalités

La possibilité de connaître l’âge de son coeur

Et la possibilité de créer jusqu’à 8 profils utilisateur

Auparavant proposé à 149,99 euros, la balance connectée Withings Body Cardio est maintenant disponible en promotion à 109,99 euros sur le site Darty.

Plus accessible, vous pouvez également trouver la Body+ de Withings à 74,99 euros au lieu de 99,99.

Pour un meilleur suivi de votre santé

La balance connectée Body Cardio fait partie du haut du panier chez Withings, elle dispose d’une surface en verre trempé très résistante avec un revêtement satiné. Une fois allumée, on retrouve un écran LCD qui affichera votre poids en le comparant aux 8 dernières pesées sous forme d’un histogramme. Avec ces informations détaillées, vous aurez un suivi net et précis de votre poids par rapport aux jours précédents. Des informations sur l’indice de masse corporelle (IMC) et la météo du jour seront aussi affichées. Ce modèle va encore plus loin dans l’analyse des données, avec une composition corporelle complète, en passant par le poids, le pourcentage de masse grasse, le pourcentage de masse musculaire et osseuse ainsi que le pourcentage d’eau dans le corps.

Un suivi cardiovasculaire en plus

Désormais, une nouvelle mesure fait son apparition par le biais d’une mise à jour de la balance Body Cardio. Développée par des cardiologues, cette balance est capable d’analyser votre corps en moins de 30 secondes et offre un bilan cardiovasculaire complet. Comment ? Avec la vitesse de l’onde de pouls. Cette mesure va permettre d’obtenir votre âge vasculaire et donc un indice pour comprendre votre santé artérielle au quotidien. Une mesure qui vient enrichir le large éventail de données fournies par la Body Cardio, faisant d’elle la balance la plus complète du marché.

Une application dédiée

Pour vous motiver, Body Cardio s’associe à l’application Health Mate (disponible sur iOS et Android). Enregistrant toutes vos données, vous aurez des représentations graphiques, des conseils personnalisés et un suivi nutritionnel détaillé pour contrôler vos apports caloriques. Vous pourrez régler un objectif de poids à atteindre et ainsi, gérer le nombre de vos calories quotidiennes. Grâce à sa compatibilité avec Alexa, vous pourrez même demander à l’assistant d’Amazon ce qu’il faut faire. Il sera également possible d’associer vos applications et programmes préférés que vous utilisez au quotidien (comme Apple Health, MyFitnessPal, Google Fit, Fitbit, etc.), et mettre à jour vos statistiques.

Une balance connectée pour tous pour une longue durée

La balance se connecte facilement à votre réseau Wi-Fi et permet aussi d’enregistrer les statistiques de 8 utilisateurs différents à la fois, avec des conseils personnalisés. Vous avez aussi la possibilité de créer des profils spécifiques pour les femmes enceintes et les bébés. Quant à l’autonomie, elle tiendra jusqu’à 12 mois et se recharge via un chargeur micro-usb inclus.

Soldes d’été 2021 : tout ce qu’il faut savoir

À partir du 30 juin 2021, Frandroid couvre les soldes pour vous aider à identifier les meilleures offres Tech de l’événement. Chaque marchand proposera tous les mercredis de nouvelles offres pour les différentes démarques des Soldes 2021 jusqu’à la fin, soit le 27 juillet 2021.

Vous trouverez également des guides par marchand comme pour Cdiscount ou Fnac et Darty, mais aussi des sélections par thématique avec notamment notre sélection Smartphone, les meilleurs PC portables ou encore les déstockages TV des Soldes d’été 2021.

Vous pouvez également suivre l’événement sur nos réseaux sociaux via notre compte Twitter @FrandroidPromos ou notre page Facebook Frandroid Bons Plans. Dernière option : notre page spéciale Soldes 2021.