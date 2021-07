Xiaomi Mi Smart Clock : un réveil connecté pour moins de 40 € grâce aux soldes

De nos jours, il est vrai que nous avons tendance à utiliser notre smartphone comme réveil. Xiaomi dispose d'une autre solution et propose son réveil connecté intelligent intégrant Google Assistant. Il a tout pour devenir un compagnon indispensable au quotidien. À l'occasion des Soldes d'été, son prix passe de 59 euros à 39 euros sur Boulanger.

Cette année, Xiaomi a dévoilé de nombreux produits dont un, plus discret, mais qui pourrait rapidement s’installer dans la chambre de pas mal d’utilisateurs et utilisatrices. Il s’agit du Mi Smart Clock, un réveil connecté équipé d’un écran qui facilitera votre quotidien avec notamment la présence de Google Assistant. Il devient plus intéressant grâce à une réduction de 20 euros sur son prix initial.

Le Xiaomi Mi Smart Clock propose …

Un écran tactile de 4 pouces

La compatibilité avec Google Assistant

La technologie Cast

Lancé au prix de 59,99 euros, le Xiaomi Mi Smart Clock est aujourd’hui disponible en promotion à 39,99 euros sur Boulanger.

Un réveil qui se fond dans le décor

Le Mi Smart Clock de Xiaomi offre un design compact et minimaliste. Il s’intègre parfaitement dans n’importe quelle pièce et plus particulièrement sur une table de nuit. Il est équipé d’un écran de 4 pouces, qui intègre un capteur de luminosité ambiante pour moduler son rétroéclairage à chaque moment de la journée.

Il y a même un mode spécial « Sunrise » qui augmentera progressivement la luminosité de l’écran et le volume de l’alarme, facilitant ainsi le réveil, sans trop brusquer l’utilisateur.

Restez informé avec Google Assistant

Avec ce réveil, il est possible d’obtenir toutes les informations dont vous avez besoin en un coup d’œil. Avec son Smart display vous pourrez visualiser l’heure, la météo, le calendrier et même faire office de cadre photo numérique. En plus, vous pouvez écouter votre musique, vos podcasts ou émissions de radio préférées sur Youtube Music ou Spotify directement via la Mi Smart Clock.

L’appareil fonctionne main dans la main avec Google Assistant grâce à deux microphones. Vous allez pouvoir demander la météo, l’actu du moment, ou les rendez-vous prévus sans difficulté. L’assistant vocal pourra aussi servir à contrôler vos appareils connectés présents chez vous. Par exemple, le Mi Smart Clock peut se connecter à la caméra de sécurité intelligente de Xiaomi, pour ainsi accéder directement à sa vue depuis l’horloge. Utilisez-la pour surveiller les jeunes enfants ou voir qui frappe à la porte.

Pour finir, le Mi Smart Clock embarque la technologie Cast : il peut donc faire office de Chromecast. L’utilisateur pourra simplement diffuser les vidéos de YouTube et de toutes les applications compatibles. Certes, l’écran est assez petit, mais cela pourra servir pour profiter d’un contenu sur le radio-réveil tout en faisant autre chose.

