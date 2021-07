Le nouveau Google Nest Hub 2e Gen est moins cher lors des soldes 2021

Après une première version excellente de son Nest Hub, Google renouvèle au printemps son Smart Display qui se veut plus intelligent grâce à de nouveaux capteurs permettant de suivre la qualité du sommeil. À l'occasion des soldes d'été 2021, cette seconde génération profite de 10 % de réduction sur son prix de base.

Le Google Nest Hub est l’un des meilleurs Smart Display du marché et la firme de Mountain View renouvelle sa formule en sortant la deuxième génération de son écran connecté avec quelques nouveautés au programme. Lancé il y a quelques semaines, on le trouve déjà avec 10 % de remise lors des soldes d’été 2021.

Les atouts du Google Nest 2e gen

Un écran tactile de 7 pouces

L’assistant Google intégré

La technologie Cast

Lancé au prix de 99,99 euros, le Google Nest Hub 2e génération est désormais disponible en promotion à 89,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Un Smart Display encore mieux qu’avant

À première vue, le Nest Hub de deuxième génération adopte le même look que son prédécesseur. On retrouve donc un design simple et discret blanc avec un pied qui s’intégrera dans toutes les pièces de votre maison. Toutefois, le nouvel arrivant offre des dimensions plus généreuses et un poids plus élevé que le premier du nom.

Côté écran, pas de changements non plus. On se contente d’une dalle IPS de 7 pouces suffisamment compacte pour ne pas prendre trop de place sur une table de nuit tout en restant lisible pour consulter les informations souhaitées. Le point positif ici, est que la luminosité de l’écran s’adapte à l’éclairage ambiant de la pièce pour n’être ni trop vive, ni trop faible. Vous ne serez donc pas éblouies par l’écran une fois la nuit tombée.

Restez informé avec Google Assistant

Google y embarque bien évidemment son OS maison qui s’intègre parfaitement au produit, proposant pas mal de fonctionnalités dont la majorité fonctionne autour de l’Assistant Google et de la fonction Chromecast. Vous pourrez également contrôler vos objets connectés, demander la météo, l’actualité du moment ou les rendez-vous prévus sans difficulté. Le Nest Hub 2e gen peut donc clairement remplacer une enceinte connectée de Google puisqu’il embarque les mêmes fonctionnalités, mais avec quelques extras grâce à son écran.

Comme dit précédemment, la fonction Chromecast est elle aussi de la partie. Quand on attend que l’eau des pâtes se mette à bouillir, on peut lancer sur l’écran un épisode de sa série préférée sur Netflix ou une vidéo YouTube, par exemple.

Les nouveautés apportées

La nouvelle génération du Nest Hub se révèle plus précise dans la reconnaissance vocale. Le constructeur l’a doté d’un microphone en plus, intégrant ainsi au total trois microphones. Cela permet à l’enceinte intégrée dans l’écran de mieux capter les voix, même lointaines. Côté audio, Google améliore cette partie avec un transducteur de 43,5 mm proposant ainsi plus de puissance et un son de meilleure qualité. Le Nest Hub est largement suffisant pour se réveiller et profiter de la radio et de la musique dans ce cadre.

La nouveauté réside également dans l’ajout d’un suivi du sommeil. Le produit est désormais capable de mesurer non seulement la durée de votre sommeil, mais aussi la qualité de ce dernier. Pour ce faire, l’appareil va capter vos mouvements, votre respiration, les variations de luminosité ou encore entendre vos ronflements pour déterminer la durée, et la qualité de votre sommeil. Tous les matins, un résumé de la nuit s’affiche sur l’écran.

N’hésitez pas à consulter notre prise en main détaillée du Google Nest Hub 2e génération pour en savoir plus.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’enceinte Google Nest Hub 2e génération.

