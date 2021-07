L’iPhone 12 avec 128 Go de stockage est à un prix jamais vu pour les soldes

L'iPhone 12 enchaine les promotions ces derniers temps. Il ne résister d'ailleurs pas à la période des soldes d'été, car Cdiscount le propose à un tarif très attractif pour la version avec 128 Go de stockage : 739 euros au lieu de 959 euros à son lancement.

Plus puissant, plus élégant, et avec plus de fonctionnalités, le dernier iPhone 12 est un véritable succès. À peine un an après sa mise en circulation sur le marché, cette 12e génération fait déjà l’objet de nombreuses petites promotions ponctuelles. Cdiscount profite des soldes d’été pour faire encore plus chuter le prix de l’iPhone 12 dans sa version 128 Go.

L’iPhone 12 est intéressant pour

Son bel écran OLED de 6,1 pouces

Sa puissante puce A14 Bionic

Sa meilleure autonomie

Et sa compatibilité avec la recharge sans fil (Magsafe)

Au lieu de 959 euros à son lancement, l’iPhone 12 en version 128 Go passe aujourd’hui à 739 euros sur Cdiscount, soit 220 euros de réduction. Le smartphone est uniquement disponible en coloris Red Product à ce prix. Si vous souhaitez plus de stockage, la version 256 Go est elle aussi en promotion à 849 euros au lieu de 1 079.

Un iPhone 12 aussi convaincant que le Pro

Présenté en octobre 2020, l’iPhone 12 est le nouveau fleuron d’Apple. Contrairement à son prédécesseur, l’iPhone 12 a droit à un relooking, avec des angles rectangulaires et non arrondis. Comme sur la version Pro, on retrouve un écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces, et la même taille d’encoche, intégrant le fameux système de déverrouillage Face ID. Malgré un taux de rafraîchissement limité à 60 Hz, l’iPhone 12 propose une expérience utilisateur très fluide grâce à l’optimisation de son OS.

De plus, il est certifié IP68 permettant une résistante à l’eau jusqu’à 6 m de profondeur durant 30 minutes et à la poussière. Apple a également inclus sa protection Ceramic Shield qui promet une résistance accrue contre les rayures et les chocs.

Une puissance au rendez-vous

Comme chaque année, la firme de Cupertino renouvelle sa puce maison pour équiper ses smartphones. L’iPhone 12 est donc propulsé par la nouvelle puce A14 Bionic : c’est tout simplement l’une des plus puissantes configurations disponibles sur smartphone actuellement. Sans surprise, les performances sont aux rendez-vous. Cette puce vous permet de faire tourner n’importe quelle application, comme des jeux gourmands, avec une fluidité parfaite. Notez que l’iPhone 12 tourne sous la dernière version d’iOS 14 et bénéficiera à l’automne prochain d’iOS 15. Il est également compatible avec le réseau 5G.

Avec un appareil photo efficace

Pour la photo, le smartphone d’Apple profite de deux capteurs photo. Il est composé d’une caméra ultra grand-angle et d’un téléobjectif de 12 mégapixels. Il est également équipé du mode Nuit, qui vous permettra de capturer des photographies et des vidéos en basse luminosité. L’iPhone 12 offre de beaux clichés. Il peut compter sur un mode nuit performant, d’autant plus qu’il est désormais disponible sur la caméra selfie. Il est aussi capable d’enregistrer des vidéos HDR ou Dolby Vision jusqu’à 30 images par seconde.

Une meilleure autonomie

En ce qui concerne l’autonomie, elle a également été revue à la hausse grâce à de nombreuses améliorations logicielles et notamment grâce à la présence de la nouvelle puce. Elle permet une belle optimisation de la batterie pour que votre smartphone tienne plus longtemps.

L’iPhone 12 tient une bonne journée et demie en usage normal. Vous avez uniquement le câble USB-C/Lightning pour recharger l’appareil (pas adaptateur secteur). Il supporte la charge sans fil et rapide (20 W) permettant de récupérer 50 % d’autonomie en un peu plus de 30 minutes. Il vous faudra compter autour de 1 h 45 pour le charger intégralement.

